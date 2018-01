'Star Wars' se anota el triunfo en EEUU en el último fin de semana de 2017

"Star Wars: The Last Jedi" se mantuvo este fin de semana como líder en Estados Unidos para cerrar 2017 por delante de "Jumanji: Welcome to the Jungle" y "Pitch Perfect 3".

Según las estimaciones ofrecidas por el portal especializado Box Office Mojo, que no incluyen la recaudación del lunes festivo del 1 de enero, "Star Wars" sumó 52,7 millones de dólares este fin de semana.

Estrenada el pasado 15 de diciembre, la última entrega de la famosa saga galáctica ha ingresado hasta la fecha 1.056,4 millones de dólares en todo el mundo.

Con un reparto encabezado por Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill y Carrie Fisher, esta película continúa la historia de los Skywalker, con los nuevos personajes Rey y Finn uniendo fuerzas con Luke y Leia en una nueva aventura que desenterrará revelaciones del pasado.

En segundo lugar se quedó "Jumanji: Welcome to the Jungle", que este fin de semana se anotó 50,3 millones y que, por el momento, ha conseguido en todo el mundo un botín acumulado de 338,8 millones.

Protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan, este filme cuenta cómo cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la jungla de Jumanji, donde con nuevas personalidades y habilidades deberán terminar la partida con vida para regresar al mundo real.

La medalla de bronce fue para la comedia musical "Pitch Perfect 3", que ingresó 16,8 millones de dólares. Anna Kendrick y Rebel Wilson regresan para liderar a las chicas del conjunto musical Bellas, que se reúnen por última vez para una competición en el extranjero.

"The Greatest Showman", que encabeza el actor Hugh Jackman, obtuvo 15,5 millones de dólares. Jackman interpreta en esta película a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos.

Por último, la cinta de animación infantil "Ferdinand" sumó 11,4 millones. Este largometraje del cineasta brasileño Carlos Saldanha gira en torno a un toro manso y sensible, que disfruta oliendo flores y cuidando de los suyos, pero al que toman por un animal bravo y envían a las corridas de toros.

Con las estimaciones de recaudación correspondientes al último fin de semana del año, "Beauty and the Beast" fue la película más taquillera en todo el mundo a lo largo de 2017 al lograr 1.263,5 millones, con los que superó a "The Fate of the Furious" (1,235,8 millones) y "Star Wars: The Last Jedi" (1.056,4 millones).

A falta de los datos definitivos y de acuerdo con las proyecciones actuales de Box Office Mojo, completaron la lista de las diez películas más exitosas en todo el mundo en 2017 "Despicable Me 3", "Spider-Man: Homecoming", "Wolf Warrior 2", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Thor: Ragnarok", "Wonder Woman" y "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales".