Tarantino admite que sabía de conducta sexual de Weinstein

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino admitió en una entrevista publicada el jueves que sabía de los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein, a quien este jueves le abrieron la tercera investigación policial desde que estalló el escándalo en su contra.

La policía de Los Ángeles (LAPD) anunció también el jueves que abrió una investigación contra el exmagante de Hollywood por una denuncia de agresión sexual.

Tarantino, que trabajó con Weinstein en varias producciones, dijo al New York Times que "sabía lo suficiente como para haber hecho más" de lo que hizo, citando varios episodios que implicaban a reconocidas actrices. "Había algo más que los tradicionales rumores y los chismes habituales. No era (información) de segunda mano".

Weinstein, de 65 años, esta acusado de abuso y acoso sexual por unas 40 actrices, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino, exnovia de Tarantino.

Las actrices Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan, Lysette Anthony y otra mujer que permanece bajo el anonimato lo han acusado, además, de violación, lo que Weinstein niega.

"No se por qué no llamé a la policía"

La policía de Nueva York y de Londres lo investigan, además de Los Ángeles.

El portavoz de LAPD, Drake Madison, dijo a la AFP que "la división de robo y homicidios (...) entrevistó a una víctima potencial de agresión sexual que involucra a Harvey Weinstein (por un episodio) supuestamente ocurrido en 2013".

David Ring, abogado de la víctima, una actriz y modelo italiana, informó a los detectives el jueves cómo el productor la violó en un cuarto de hotel cerca de Beverly Hills en 2013, según un comunicado enviado a AFP.

"Mi cliente está agradecida con todas las valientes mujeres que finalmente salieron a la luz y expusieron a Weinstein", dijo Ring, que llamó a una rueda de prensa el viernes.

"Estas mujeres tal vez no lo saben, pero dieron a mi cliente apoyo y valentía para hacer responsable a Weinstein por este acto horrible".

La modelo de 38 años, cuyo nombre no fue revelado y sería la sexta víctima, contó al diario Los Ángeles Times que el incidente ocurrió luego que asistiera a un festival de cine, moda y arte italiana en 2013. Weinstein la llamó desde el lobby pidiendo autorización para subir y, aunque ella se negó, a los pocos minutos tocaba a su puerta.

"Forzó su entrada a mi cuarto de hotel diciendo 'no voy a [tener sexo] contigo, solo quiero hablar'. Al rato se puso muy agresivo, exigiendo y pidiéndome que me desnudara".

"Me agarró por los cabellos y me forzó a hacer algo que no quería hacer. Luego me arrastró por el baño y me violó. Todos estos años me he preguntado por qué no llamé a la policía inmediatamente".

De comprobarse la acusación, Weinstein podría encarar un juicio pues el delito no cumplió aún el plazo de 10 años para que prescriba.

"Excusa barata"

El exmagnate de Hollywood renunció esta semana a su puesto en el consejo de administración de la productora que fundó con su hermano en 2005, tras haber sido despedido de la presidencia.

El fin de semana fue expulsado de la Academia de cine de Estados Unidos, que concedió más de 300 nominaciones a las películas realizadas por sus estudios y 80 estatuillas.

Tarantino dijo al New York Times que había oído hablar de la conducta de Weinstein mucho antes de que se publicaran en ese diario y en la revista The New Yorker las informaciones que destaparon el escándalo.

"Lo que hice fue marginar los incidentes", indicó. "Cualquier cosa que diga ahora sonará como una excusa barata", añadió el director, que ganó los Óscar al mejor guión por "Django Unchained" en 2013 y por "Pulp Fiction" en 1995.

Weinstein y Tarantino trabajaron juntos durante décadas, desde que el productor distribuyó "Reservoir Dogs" en 1992, y de ahí en adelante con "Pulp Fiction", "Kill Bill", "Inglourious Basterds" y "The Hateful Eight".

"Me gustaría haber asumido la responsabilidad por lo que escuché. Si hubiera hecho lo que debería haber hecho entonces, no hubiera trabajado con él", indicó.