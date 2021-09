Tony Soprano regresa en la precuela 'Los santos de la mafia'

El creador de la serie y coguionista del filme, titulado "Los santos de la mafia" ("The Many Saints of Newark"), presentó el elenco el miércoles en el histórico Beacon Theatre, que fue transformado en un cine gigante para la ocasión.

La ovación estuvo dirigida a Michael Gandolfini, que se puso en los zapatos de su fallecido padre para interpretar la versión juvenil de Tony Soprano, un rol que le valió tres Emmys a James Gandolfini, fallecido en 2013 a los 51 años.

Transmitida entre 1999 y 2007 en la cadena estadounidense HBO, "Los Sopranos" marcó el inicio de la era dorada de las series de televisión con su humor negro y personajes complejos, e hizo una estrella de James Gandolfini, en su papel de un violento jefe de la mafia que también era un perturbado hombre de familia.

"Extrañamos a tu padre", gritó alguien en la audiencia.

En el filme, Michael Gandolfini, de 22 años, interpreta al joven Tony Soprano en la Nueva Jersey de los años 60.

El director Alan Taylor dijo a la AFP que no supo inicialmente si el joven Gandolfini querría tomar el papel de su padre, porque suponía algo "emocionalmente muy fuerte". Pero "una vez que aceptó y demostró poder hacerlo en una audición, nunca más lo dudé", aseguró.

"Lo único que tuve que hacer a veces era apartarlo de ser demasiado su padre. (En la película) él no es ese tipo todavía. Aún es la versión más joven y suave del personaje", añadió Taylor, quien dirigió varios episodios de la serie original, elogiada por la crítica y el público durante sus seis temporadas, por las que ganó 21 Emmys y cinco Globos de Oro

La serie explora las tensiones entre las comunidades de italoestadounidenses y afroestadounidenses en la Nueva Jersey de entonces, así como los disturbios raciales de 1967 y la violencia policial.

Pero "Los santos de la mafia" también incluye múltiples referencias a la serie para satisfacer a los fanáticos.

"He visto el show quizás seis o siete veces (...) y esto definitivamente estuvo a la altura de las expectativas", dijo Robert Quinn, de 23 años, tras el estreno.

El filme será presentado en Estados Unidos simultáneamente en los cines y en HBO Max a partir del 1 de octubre.