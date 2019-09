Úrsula Corberó se apunta a la nueva película de 'G.I. Joe'

La actriz española Úrsula Corberó, que ha alcanzado fama mundial gracias a la exitosa serie "La casa de papel", formará parte de la nueva película de acción de la saga "G.I. Joe", informó este viernes el medio especializado The Wrap.

Corberó dará vida a The Baroness, un personaje femenino que en "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (2009) interpretó Sienna Miller.

Aunque en esa cinta The Baroness era una villana, no está confirmado que el rol de la española siga sus pasos, ya que la nueva entrega de "G.I. Joe" será una película derivada de la trama de la saga pero con actores nuevos y un enfoque diferente.

Bajo el título "Snake Eyes", esta nueva cinta se centrará en los orígenes del personaje de Snake Eyes, que en esta ocasión encarnará Henry Golding ("Crazy Rich Asians", 2018).

Antes de "Snake Eyes", la saga de "G.I. Joe" estaba formada por dos películas: "G.I. Joe: The Rise of Cobra", en cuyo elenco destacaban Channing Tatum y Miller; y "G.I. Joe: Retaliation" (2013), donde Dwayne Johnson lideró un reparto en el que también figuraba Bruce Willis.

Ray Park dio vida al personaje de Snake Eyes en esas dos cintas.

Robert Schwentke ("Flightplan", 2005) se pondrá al frente de esta película cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre de 2020.

Evan Spiliotopoulos, que ha trabajado en los guiones de "Beauty and the Beast" (2017) y la inminente "Charlie's Angels" (2019), ha escrito este filme que también cuenta con el actor Andrew Koji en su elenco.

"Snake Eyes" supone para Corberó una gran oportunidad para consolidar su proyección internacional después de que "La casa de papel", lanzada por la cadena española Antena 3 y luego recuperada e impulsada a escala global por Netflix, se convirtiera en un auténtico fenómeno mundial de la pequeña pantalla.

"Es algo nuevo que está pasando fruto de las nuevas plataformas y tiene algo buenísimo: puedes conseguir visibilidad a través de tu trabajo (...). Puede llegar a un montón de gente y cruzar fronteras en todo el mundo. Eso es precioso", dijo la actriz a Efe en julio, cuando se estrenó la tercera temporada de la serie sobre una astuta banda de atracadores.