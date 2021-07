¿Vendrán más películas en solitario después de 'Black Widow'?

Compartimos la conversación sostenida con el elenco de la película en una reciente conferencia de prensa dentro del marco del lanzamiento.

Sabemos que Natasha se sacrificó en Avengers End Game. ¿Cómo influyó eso en la forma en que se cuenta la historia en Black Widow?

Kevin Feige: “Había un gran período en la vida de ella que desconocemos, no sólo de su infancia, sino también este período entre Civil War e Infinity War. Ese período nos pareció perfecto para enfocarnos y poder descubrir bien sobre su pasado y presente”.

¿Qué aspectos de la personalidad de Natasha pudiste mostrar en Black Widow que no habías podido mostrar en las películas anteriores?

Scarlett J.: “Natasha se encuentra sola en este película por primera vez. Ella siempre ha sido parte de algo, llámese SHIELD, luego los Avengers, y de la nada se encuentra como flotando en un espacio y se siente fuera de sí misma. Ella se siente fuera de su área de comodidad y me encanta verla así, ya que no la hemos podido ver así antes”.

Melina es inesperada y compleja. ¿Qué tan importante es para ti estar en una película con un personaje femenino tan complejo como Melina?

Rachel Weisz: “Amo las historias de mujeres y dirigidas por mujeres. Pero amé trabajar junto al Guardián Rojo, Alexei también, así que no quisiera dejarlo por fuera. Fue maravilloso contar una historia con 3 mujeres complicadas y podersosas. Es un personaje inusual. Amo su relación con los cerdos, fue un deleite grabar la escena de la cena, todos juntos en Rusia, 20 años después, pero sí, en muchas ocasiones fuimos apocados por los cerdos. Me encanta que toma muchas palabras para describir a una persona. Tanto ella, como Natasha y Yelena. Y así es la vida. Nadie es sólo una cosa o la otra, somos muchas cosas y eso me gusta. Si bien las 3 somos Blacks Widows, somos más que eso”.

¿Este vistazo al pasado podría aplicar para otros personajes de UCM o únicamente a Natasha por ser un personaje particular?

Kevin Feige: “Bueno ciertamente esta película e historia es específicamente para Natasha. Pero el hecho de explorar el pasado, presente y futuro de otros personajes del UCM, no se descarta y está abierto para todos nuestros personajes”.

¿Con qué otro personaje de Marvel te gustaría hacer un equipo?

David H.: “Con ninguno. Considero que mi personaje es extraordinario, muy por encima de esos otros poderes ordinarios. En verdad me gustaría unirme a The Falcon. Amo a Anthony Mackie como actor también. Y ahora que está utilizando el uniforme del Capi y todo eso, el nivel de complejidad…”

¿Cuál fue la primera escena que rodaron y cómo se conocieron durante esa escena?

Florence Pugh: “La primera escena que rodamos fue en la casa segura de Budapest, la escena de la pelea. Esa fue mi primera semana de rodaje y la 2da de Scarlett. Así que literalmente mi primer día de rodaje fue, lanzar a Scarlett contra la pared, y ella me hundía mi cara en el lava platos. Y pensé: no hay mejor forma de romper el hielo que luchando contra Scarlett Johansson, tratando de estrangularnos. Ya con eso nos conocimos y nos hicimos amigas”.

“Black Widow” llega este próximo 9 de julio a cines y Disney + Premier Access. Los boletos están en preventa desde ya.