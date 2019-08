El film portugués 'Vitalina Varela' se lleva el Leopardo de Oro en Locarno

Varela, quien encarna en el filme a una mujer de Cabo Verde que viaja a Lisboa tras la muerte de su marido, también recibió el premio a la mejor actriz en el festival, mientras que el Leopardo al mejor actor se lo llevó el indígena brasileño Regis Myrupu, protagonista de "La fiebre".

El premio especial del jurado recayó en el filme surcoreano "Pa Go" ("La cresta de la ola"), de Park Jung-bum, mientras que el francés Damien Manivel recibió el Leopardo al mejor director por "Los hijos de Isadora".

La producción italoargentina "Hogar", de Maura Delpero, recibió una mención especial y en la sección Cineastas del Presente, dedicada a jóvenes realizadores, la mexicana "La paloma y el lobo", ópera prima de Carlos Lenin, se llevó uno de los galardones secundarios, el Swatch Art Peace Hotel Award.

La 72 edición de uno de los festivales europeos de cine más veteranos contó con la presencia de estrellas como Hilary Swank y John Waters, quienes recibieron galardones de honor por el conjunto de sus carreras.

El certamen, famoso por exhibir algunas de sus películas en el magno escenario de la Piazza Grande de Locarno, reunió en ese lugar a casi 10.000 espectadores para la proyección de "Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood)", la nueva película de Quentin Tarantino.