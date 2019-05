El cineasta Fred Dekker asegura que las redes 'están matando a las películas'

El director y guionista californiano Fred Dekker, responsable de películas como "Night of the Creeps" y guionista de "The Predator", aseguró este viernes en la ciudad española de Bilbao que las redes sociales "están matando a las películas".

Dekker se encuentra en la capital vizcaína para recibir el premio honorífico 'Estrella del FANTástico' en la gala inaugural de la 25 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que se celebrará hasta el próximo 11 de mayo.

El autor de títulos de culto del género como "Night of the Creeps" (1986) y "The Monster Squad" (1987) opinó, en relación al rechazo que suscitó en las redes sociales "The Predator" (2018), la versión que ha coescrito junto a Shane Black de la saga "Depredator", que "ahora todo el mundo vierte su opinión en las redes y al final se crea un efecto de onda o de bola de nieve del que es muy difícil escapar".

Lamentó que "las películas ya no se aceptan tanto por lo que son sino por lo que se ha leído o a uno le han contado sobre la película".

Tras apuntar que en las redes sociales "no se trata de críticas, es algo mucho más feroz y tiene mucho más eco", resaltó que el efecto de esas opiniones "es mucho más corrosivo" que el de la crítica clásica.

Además criticó lo que calificó como "sistema de 'fans tóxicos'", que son, dijo, "esos defensores a ultranza de una saga, como Star Wars, por ejemplo, que escriben cosas como 'has arruinado mi infancia' y cosas así, cuando no les gusta la nueva versión de la película o el tratamiento que has dado a un personaje".

"De todas formas, como casi me mataron cuando hice "Robocop 3", para mí esto no es nada nuevo", apuntó con ironía.

Preguntado si en la actualidad los directores tienen más libertad que antes a la hora de desarrollar sus proyectos, Fred Dekker consideró que "no hay ahora más libertad que antes".

"Los estudios y los productores son ahora más rígidos con lo que quieren", aseguró.

Dekker dijo que "la libertad del autor ha pasado a mejor vida; los directores ahora son como mercenarios que se contratan para hacer un trabajo y eso se refleja en las películas".

Sobre si le gustaría volver a dirigir, Dekker señaló: "Si tienes éxito, las productoras o los estudios te vuelven a llamar para que sigas haciendo películas, pero si tus películas no tienen éxito, no te vuelven a llamar; esto es así de sencillo".

"Yo siempre he querido volver a sentarme en la silla del director y me gustaría volver a hacerlo, pero si no tienes éxito esto no ocurre", remató.