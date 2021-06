El combate de una cineasta española contra los estereotipos femeninos en el cine

Por AFP



¿Cuáles son los referentes de las jóvenes de hoy en día a la hora de imaginar su futuro como mujeres?, se pregunta la directora española Chus Gutiérrez en un documental en el que denuncia los estereotipos en el cine y los medios de comunicación.

Para reflexionar sobre estos modelos, Gutiérrez (Granada, 1962) rodó "Rol & Rol", un documental que se proyecta este martes en París en el marco del festival de cine Different y que se basa en una serie de entrevistas a destacadas figuras españolas, como la directora de cine Iciar Bollain, la exvicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega y la científica Carmen Espinós.

Muchas coinciden en que no se sienten representadas en las mujeres que aparecen en los medios audiovisuales. Viendo algunas imágenes " parece que estoy en un mundo donde yo no existo", suelta la escritora Pilar Aguilar. " No veo en el cine a las mujeres que veo en la vida", remata Bollain.

Gutiérrez insiste en que " las mujeres estamos representadas de una forma muy rara, muy estereotipada", con físicos que poco tienen que ver con la realidad, sin mostrar su trabajo ni su aportación a la sociedad.

" Cuando las jóvenes y las adolescentes están en un momento en que necesitan referentes, lo único que ven son mujeres nada interesantes, que en lugar de inspirarlas las confunden", afirma a la AFP en una entrevista telefónica la directora, que cuenta con una decena de largometrajes y varias nominaciones a los premios Goya.

Por eso decidió hacer "Rol & Rol" (2020), " un viaje a través de cómo las mujeres son representadas".

El detonante se produjo tras el rodaje de "Retorno a Hansala" (2008), un filme sobre la migración, en una aldea bereber de las montañas del Atlas marroquí. Allí, las mujeres del pueblo, con quienes casi no podían comunicarse oralmente, observaban al equipo de grabación, esencialmente femenino. Cuando Gutiérrez y sus compañeras regresaron a España, aquellas mujeres acudieron al consejo de ancianos y dijeron que querían formar parte de él.

"Nos habíamos convertido en un modelo y ellas se habían identificado con nosotras y se habían empoderado solas", recuerda la cineasta. "La representación es la forma más evidente y más clara de conseguir un modelo. Si hay alguien que puede inspirarte, eso lo cambia todo".

"Un lugar en la historia"

Además de las intervenciones de unas 25 mujeres de diversos sectores, "Rol & Rol" muestra una profusión de fragmentos de películas que ilustran estos clichés femeninos y una serie de datos que cuantifican las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito audiovisual.

Entre las cifras que aparecen, un estudio de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) señala que en 2018 el 80% de los puestos de dirección y guión en España eran ocupados por hombres y el 20% por mujeres.

Para la directora, una forma de intentar cambiar estos referentes es sacar a la luz el trabajo de las mujeres, que es "sistemáticamente enterrado". Muchas de ellas "han hecho una aportación increíble, su trabajo debería estar ahí, tener un lugar en la historia", insiste.

Es destacable la "performance" de María Gimeno en el documental sobre la famosa antología "La historia del arte", de Ernst Gombrich, publicada en 1950 y de la que se han vendido millones de ejemplares en el mundo. La artista critica la ausencia de mujeres en el volumen y decide incrustar ella misma las páginas de creadoras que, a sus ojos, también marcaron la historia.

Otra estrategia en la que Gutiérrez confía es en el sistema de cuotas, para obligar a organismos y empresas a garantizar la paridad. Son "la única herramienta que tenemos para incidir y cambiar las cosas", recalca la cineasta. "Si no hubiera unas cuotas de paridad en la política, no tendríamos la cantidad de políticas que tenemos ahora mismo. En el cine está empezando a ocurrir lo mismo", añade.

El documental se cierra con imágenes de las multitudinarias marchas feministas que se han producido en el mundo en estos últimos años.

"Las cosas cambiarán, pero quizás a mí me gustaría que cambiaran más rápido", concluye.