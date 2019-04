Dos cortos argentinos seleccionados en el Festival de Cannes

Un día después de haber desvelado la sección oficial de largometrajes, el Festival anunció los once que competirán en la categoría de cortos.

Además de las dos cintas argentinas figuran la francoalbanesa "The Van", de Erenik Beqiri; la producción de Ucrania, Reino Unido e Israel "Anna", de Dekel Berenson; el documental francés "Le grand Saut", de Vanessa Dumont y Nicolas Davenel; y la francogriega "the distance between us and the sky", de Vasilis Kekatos.

También están en la lista la finesa "All inclusive", de Teemu Nikki; la sueca "Ingen Lyssnar", de Elin Övergaard; la francesa de animación "L'heure de l'ours", de Agnès Patron; la israelí "Parparim", de Yona Rozenkier; y la estadounidense "White echo", de Chloë Sevigny.

Los organizadores anunciaron además los cortos que participarán en la Cinefundación, el apartado del festival dedicado a las escuelas cinematográficas, que contará con 14 ficciones y tres animaciones, seleccionadas de entre las 2.000 escuelas de todo el mundo que se han presentado.

Entre ellas figuran la palestina "Ambiance", de Wisam Al Jafari; la francesa "Mano a mano", de Louise Courvoisier; la checa "Sto dvacet osm tisíc", de Ondrej Erban; la estadounidense "Jeremiah", de Kenya Gillespie; la eslovaca "Pura vida", de Martin Gonda; y la de Singapur "Adam", de Shoki Lin.

La israelí "Netek", de Yarden Lipshitz Louz; la británica "Solar Plexus", de David Mcshane; la francesa "Rosso: "La vera storia falsa del pescatore clement", de Antonio Messana; y la húngara "Ahogy eddig", de Katalin Moldovai, figuran también en la selección.

La completan la austríaca "Favoriten", de Martin Monk; la británica "Roadkill", de Leszek Mozga; la polaca "Duszyczka", de Barbara Rupik; la estadounidense "Hiéu", de Richard Van; la belga "Bamboe", de Flo Van Deuren; la rusa "Slozhnopodchinennoe", de Olesya Yakovleva; y la surcoreana "Reonghee", de Yeon Jegwang.