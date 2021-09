La curiosa historia del creador de Photoshop se convirtió en piloto de Star Wars

Thomas y John Knoll, ambos hermanos fueron los creadores de Adobe Photoshop. Todo empezó con Thomas creando Display, un programa para Macintosh Plus que mostraba imágenes en escala de grises y que acabó convirtiéndose en uno de retoque de imágenes. Ese se conocería como Photoshop y se lanzaría el 19 de febrero de 1990.

Tras crecer y ganar popularidad, Photoshop se convirtió en la herramienta estándar en cualquier entorno creativo (desde estudios de fotografía hasta diseño, arquitectura, desarrolladores de videojuegos, etc.).

John Knoll, pensó que debían mejorar Display para convertirlo en editor de imágenes y empezó a trabajar en Industrial Light & Magic, que era la compañía de George Lucas encargada de buena parte de los efectos especiales de muchísimas películas.

Entre todas las cintas en las que trabajó Knoll estaba las de Star Wars y más exactamente, l a Edición Especial de Star Wars de 1997, en la que se renovaron muchos de los efectos visuales que se hicieron en su momento de forma artesanal, mediante maquetas y otros efectos prácticos. Ahora se sustituirían por efectos CGI (gráficos generados por ordenador).

Star Wars: Special Edition (1997)John Knoll is the pilot in all CG spacecraft. He used a scan of his head from a Cyberware digitizer and put it into the shots he worked on. He made the X-wing, Y-wing & TIE Fighter CG models. Many of their textures were made from photographs. pic.twitter.com/czTMVacmSx