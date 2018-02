La historia del niño mexicano que prestó su voz al protagonista de 'Coco'

Ambos comparten varias similitudes, pero sin duda, la conexión más importante está marcada por los valores familiares y una enorme pasión por la música.

"Me identifiqué mucho con el personaje, quizá también por eso lo hice", dijo Gómez Jaramillo a la AFP, en una entrevista en Ciudad de México.

En " Coco", Miguel busca convertirse en músico inspirado en la figura del astro ficticio Ernesto de la Cruz, pese a la oposición de su familia.

En la realidad, Luis Ángel, vestido de charro, desea triunfar en la música tradicional mexicana inspirado en el Ernesto de la Cruz real: Pedro Infante (1917-1957), una leyenda del cine mexicano.

Con su voz, Gómez Jaramillo le imprimió una carga emotiva a la película, que es la favorita para ganar el Óscar para Mejor Película de Animación el próximo domingo.

De un reality al mundo de los muertos

Luis Ángel Gómez se abrió camino en la escena musical con su participación en el reality musical "La Voz Kids", cuyos videos disponibles en YouTube le valieron el llamado de la producción de "Coco" para realizar una audición en 2017.

"Los primeros castings fueron dolorosos para él", dijo a la AFP la madre del pequeño, Blanca Gómez Jaramillo.

"Antes de 'La Voz Kids' hizo audición para el programa 'Pequeños Gigantes', pero a él le gusta la (música) ranchera, no otra cosa, y en esos concursos les piden que canten otros géneros".

Sin estar en la etapa final de "La Voz Kids", Gómez Jaramillo llegó a la oportunidad de su vida: interpretar al personaje estelar de la película que exalta la tradicional fiesta mexicana de Día de Muertos.

"Me dijeron (el director Lee Unkrich, el codirector Adrián Molina y la productora Darla Anderson) que no fue nada fácil hacer este personaje. Que no fue fácil hacer el doblaje de voz, y que ya soy parte de Pixar", expresó emocionado.

Aunque había tomado ya varios cursos de música y actuación, "Coco" significó su debut en el mundo del doblaje.

"La verdad yo no sabía nada de doblaje, y fue de un día para otro. Puse en YouTube 'cómo hacer doblaje', y ahí te daban unos cuantos consejos", recordó.

Contrario al desafío que Miguel enfrenta en la trama, cuando su abuela le prohíbe acercarse a la música por un secreto del pasado, la familia de Luis Ángel, especialmente su madre, ha sido el motor principal en la lucha por alcanzar su sueño.

"Me criticaron mucho, primero, por ser madre soltera, y luego por apoyarlo en su sueño de ser cantante. He hecho de todo con tal de ayudarlo, ¡hasta subirme a un escenario a cantar con él para demostrarle que no debe tener miedo!", contó su mamá.

Historia inspiradora

"Coco" se convirtió en la película más taquillera en la historia de México, al recaudar más de 56 millones de dólares de los más de 700 millones que ha reunido a nivel mundial.

Sin embargo, la vida de Gómez Jaramillo transcurre con tranquilidad en el poblado de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Desde ahí, "El Gallito de Oro", como él mismo se hace llamar, figura ya en la cartelera de las ferias populares en México.

A poco más de cuatro meses de su estreno, la cinta ha obtenido varios premios, incluidas 11 estatuillas en los Annie Awards, un BAFTA otorgado por la Academia Británica y un Globo de Oro a mejor película animada.

En espera de que "Coco" repita la hazaña de acreditarse la estatuilla de Mejor Película de Animación, y sume el premio de Mejor Canción Original en los Oscar por "Remember Me", el próximo 4 de marzo, Gómez Jaramillo se mantiene firme en su desarrollo como cantante.

"No es nada fácil, porque también tuve complicaciones, pero tampoco es imposible. Si tienes ese sueño hay que agarrarlo y no soltarlo", concluyó.