El dolor íntimo de "Morir" paraliza en San Sebastián

"Me interesaba retratar una relación que no fuese estándar, sin fisuras, sin grises, blanca o negra, intentando ser riguroso, sin caer en el melodrama, desde el respeto, la contención y la coherencia. No hay un 'happy end', pero es la vida que sigue", dijo Franco en la rueda de prensa de un filme que se presenta fuera de concurso.

"Morir" habla de una pareja, Luis y Marta, que recibe una terrible noticia, la irrupción de una enfermedad y, de repente, se paralizan sus vidas, se acaban sus proyectos, se quedan solos. La película es un repaso profundo en una hora y cuarenta minutos de la metamorfosis de una pareja a partir del retrato psicológico de sus miembros.

Una película que es una historia de amor y dolor que adapta la novela homónima de Arthur Schnitzler, un "best seller" que Fernando Franco ha limado hasta no dar respiro al espectador.

Marian Álvarez, ganadora de Concha de Plata a la mejor actriz en 2013 por "La herida", que también se llevó el Premio Especial del Jurado, asegura que, después de la "intensa experiencia" que fue aquella, tras "Morir" no puede evitar sentirse afortunada.

"Que te lleguen personajes así una vez es una suerte, pero que te lleguen dos mujeres tan poderosas y con tanta profundidad como actriz es maravilloso. Ha sido una experiencia dura, pero enriquecedora, de manera personal y como pareja", señaló.

"Una enfermedad que te aboca a la muerte en tan poco tiempo y siendo tan joven te modifica", comenta el protagonista, Andrés Gertrudix, pareja de Álvarez en la vida real. "Modifica el amor, la relación de pareja: sientes miedo, celos, dolor. Se juntan muchas cosas, como en la vida real", dijo el actor.

"Para mí, era importante contar el paso del tiempo con el cuerpo de Andrés, con la mirada de Marian, que creo que es fundamental para entender lo que le pasa al otro personaje. El reto de la película era concentrarse en ellos dos y prescindir de satélites y periferias. Ella no tiene mucho a lo que agarrarse, solo al tiempo que pase con él", advierte Franco.

El ganador del Goya como mejor director novel por "La herida" reconoce que trabaja con "material sensible y universal. Te arriesgas -dice-, pero te metes de la manera más rigurosa".