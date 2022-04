Rob Kardashian, el hermano menor del clan más famoso de Estados Unidos, acusa a Blac Chyna, su expareja y madre de su hija Dream, de haberle puesto una pistola sobre su cabeza y un cable de teléfono alrededor del cuello.

La batalla legal entre Blac Chyna y las Kardashian finalmente llega a los tribunales, y ahora un juzgado deberá decidir si la expareja de Rob, el menor de los hermanos Kardashian, tiene derecho a los más de 100 millones de dólares que reclama a la madre y hermanas del que fuera su pareja.

En el 2017, la modelo presentó una demanda contra la familia Kardashian, alegando que varios de sus miembros, incluyendo la matriarca Kris Jenner, influenciaron en la cancelación del reality que protagonizaba junto al padre de su hija, ' Rob & Chyna', tras la primera temporada. Lo cual, según Blac Chyna, resultó en una pérdida millonaria de ingresos.

la familia ha negado los señalamientos y enfatizó que la única razón por la que intervinieron en la relación entre Rob y Chyna fue porque estaban preocupadas por el bienestar del único varón de la familia.

"La señorita Angela White (nombre real de Blac Chyna) quería algo. Quería ser una de ellas…", declaró Michael Rhodes, el abogado de la familia Kardashian en su intervención en la apertura del juicio, según la revista People. "Quería ese nombre. La evidencia les demostrará que la señorita White diría y haría lo que fuese para formar parte de esta familia".

Asimismo, aseguró que la segunda temporada de su programa no se realizó debido a que la relación entre la expareja estaba completamente "descarrilada".

Además, Rhode adelantó que la evidencia mostrará detalles de la turbulenta relación entre los padres de Dream Kardashian.

"Un amigo vio a la señorita White ponerle una pistola en la cabeza [a Rob]", declaró el abogado, aclarando que desconocía si el arma estaba cargada, según el Daily Mail. "También puso un cable de teléfono alrededor de su cuello y lo jaló".

El abogado señaló que la relación entre Rob y Chyna se terminó el 14 de diciembre del 2017, luego del violento altercado, y que los examantes jamás volvieron a ser pareja.

Además, enfatizó que Chyna no tenía un contrato con la familia Kardashian, sino con la cadena de televisión E! Entertainment, por lo que, como productoras ejecutivas, la cancelación del show también les costó dinero a Kris y a sus hijas.

Según sus declaraciones, Chyna recibió $100,000 por parte de la cadena como pago por la cancelación y $370,000 adicionales para grabar pietaje que podría ser usado si la relación con Rob se reanudaba, pero si no volvían, las escenas podrían ser utilizadas en el reality familiar Keeping Up with the Kardashians.

A través de su abogada Lynne Ciani, la demandante negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que Rob y ella seguían siendo pareja, y contrario a lo que la otra parte alegaba, Chyna sí le rompió la camisa a Rob, pero fue en un acto de pasión.

El juicio continuará en una corte de Los Ángeles y entre los posibles testigos a tomar el estrado, se encuentra Ryan Seacrest, exproductor ejecutivo del reality.