'Nunca será lo mismo', dice Rosanna Arquette sobre el mundo que viene

La actriz de "Buscando desesperadamente a Susan" y "Tiempos violentos" y activista del movimiento #MeToo habló con la AFP desde su casa en Los Ángeles sobre el impacto que esta crisis ha tenido en su vida y la sociedad.

¿Cuál ha sido su actividad favorita durante esta crisis?

Me estoy metiendo mucho en la cocina, cocino mucho y no desperdicio nada... Por alguna razón, tengo un don para unir cosas con muy buen sabor... Es algo relajante y se siente bien.

Pasé mucho tiempo en restaurantes durante años. Solo poder cocinar para mi marido y mi hija, cuando viene, ha sido realmente bueno. He estado lavando muchos platos, limpiando la casa, lavando ropa, ha sido genial. No me quejo, se siente real, lo que se supone que debo hacer.

¿Qué le ha enseñado la pandemia?

Mi impaciencia, aprender que soy realmente impaciente. Siento mucha tristeza sobre algunos asuntos y he aprendido a aceptar las cosas dentro de mí y con los demás, a tener paciencia con los demás y a perdonar, a dejar ir el resentimiento. Todo eso. Hoy llevo esta camiseta, que dice 'Coraje'... el coraje de cambiar. Ese es un aspecto espiritual en la vida, el coraje para cambiar, que creo que todos necesitamos en este momento.

¿Cómo nos ha cambiado la pandemia?

Es extraordinario cuánta gente se está uniendo y ayudando a otros... Todos haciendo máscaras, enviándolas a la gente, estamos viendo a la comunidad unirse, en una verdadera hermandad. No creo que esto vaya a terminar nunca, el mundo nunca será el mismo después de esto. Estados Unidos nunca será la misma después de esto. No vamos a volver a las viejas costumbres.

¿Qué soluciones le gustaría ver después de que termine la pandemia?

Estamos viendo que los grandes capitales rigen todo y eso seguramente continúe, pero muchos seres humanos están viendo que esto no es justo, que es injusto en todos los niveles. Y creo que los jóvenes que se van a motivar a salir a votar y vamos a deshacernos de esta gente en el gobierno que es tan fascista.

¿Cómo afectará la industria del entretenimiento?

Creo que el streaming será el nuevo camino. Como el streaming fue para la música, está sucediendo con las películas y la televisión. Sé que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas acaba de cambiar para permitir que películas estrenadas en streaming sean elegibles para los Oscars. Eso está empezando a suceder, lento pero seguro. Me encanta ver una película en un cine y estoy segura que a mucha gente también, pero ¿te sientes seguro?

¿Qué líderes han manejado mejor la crisis?

Hemos manejado esto muy mal en Estados Unidos, la pandemia... No tenemos un presidente increíble como (la primera ministra Jacinda) Ardern en Nueva Zelanda. Se ha manejado esto aquí tan terriblemente que ahora se extenderá y matará, creo, a millones. Es aterrador... Las mujeres son poderosas, son inteligentes y son madres. Y tienen un instinto natural de proteger, y de cuidar inmediatamente.

¿Cómo afectará el #MeToo?

Se ve un gran esfuerzo para acabarlo, ponerlo en duda, sucede a cada minuto. Pero siempre escucharé a cualquier sobreviviente que sienta que ha sido agraviada y violada, creo que hay que investigar a fondo... Y voy a votar por (Joe) Biden (acusado recientemente de agresión sexual, ndlr).

La gente se siente amenazada por el movimiento #MeToo, que ha hecho mucho bien, grandes cosas, que ha permitido a la gente hablar y ser oída. Esperemos que cada ser humano aprenda algo de esto y sea mejor que antes.