La música dará la nota en el Festival de Cannes

Por AFP



La música se hará escuchar en el Festival de Cannes, que presentará documentales sobre leyendas como Jane Birkin, un biopic sobre Celine Dion y el musical de apertura "Annette".

Los Sparks, con el francés Leos Carax

El dúo californiano Sparks, figuras de la escena alternativa desde los años 1970, están detrás de la música y el guión del filme de apertura "Annette", del francés Leos Carax.

En liza por la Palma de Oro, este musical cuenta la historia de Henry (Adam Driver), un actor de "stand up", y de Ann (Marion Cotillard), una cantante de reputación internacional. Juntos forman una pareja rodeada de glamur. El nacimiento de su primera hija, Annette, una "niña misteriosa con un destino excepcional", alterará el rumbo de sus vidas.

Esta película es "un regalo esperado por los amantes del cine, la música y la cultura", prometió el presidente del Festival, Pierre Lescure.

Velvet Underground visto por Todd Haynes, Jane Birkin por su hija

Todd Haynes, autor de "Velvet Goldmine", sobre David Bowie, y "I'm not there", sobre Bob Dylan, regresa con un documental sobre la formación neoyorquina Velvet Underground, cuyo rock experimental tuvo un éxito tardío. La cinta combina entrevistas con imágenes exclusivas de la época.

Por su parte, la actriz Charlotte Gainsbourg dirige su primer filme, "Jane por Charlotte", un documental dedicado a su madre, Jane Birkin, filmado a lo largo de varios años. Incluye secuencias filmadas en el interior del domicilio parisino de Serge Gainsbourg, donde vivió la familia.

Bill Murray, que participa en "La crónica francesa", en liza por la Palma de Oro, ha prometido de su lado actuar al margen de la proyección de "New Worlds, the Cradle of Civilization", que capta un concierto que el propio actor dio en Atenas de músicas variadas, desde Bach al argentino Astor Piazzolla.

Rap y hip hop

Aspirante a la Palma de Oro, la película "Haut et fort", del marroquí Nabil Ayouch, sigue a un grupo de adolescentes pertenecientes a la cultura hip-hop. Son jóvenes que "tienen muchas cosas que explicar pero pocas maneras de hacerlo", explicó su director en una entrevista con la AFP.

Cofundador del destacado grupo de rap francés NTM, JoeyStarr podría visitar La Croisette para presentar "Cette musique ne joue pour personne", cinta en la que participa junto a otra cantante e intérprete, Vanessa Paradis.

Las estrellas que dio Canadá

Además de la presencia en el jurado de Mylène Farmer, estrella de la canción francófona desde los años 1980, otra cantante de origen canadiense será protagonista en Cannes: Celine Dion, objeto del biopic "Aline", dirigido por Valérie Lemercier y cuyo estreno en salas fue pospuesto repetidas veces debido a la pandemia.