"Roma" y "The Favourite" lideran las nominaciones con 10 cada una, seguidas de "A Star is Born" con 8:

Mejor película

"Black Panther" ("Pantera negra")

"BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan")

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite" ("La favorita")

"Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras")

"Roma"

"A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella")

"Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder")

Mejor director:

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam McKay, "Vice"

Mejor actor:

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Mejor actriz:

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife" ("La esposa" o "La buena esposa")

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?" ("¿Podrás perdonarme?")

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

Mejor actriz de reparto:

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Mejor película extranjera:

"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México)

Mejor película animada:

"Incredibles 2" ("Los increíbles 2")

"Isle of Dogs" ("Isla de perros")

"Mirai" ("Mirai, mi hermana pequeña")

"Ralph Breaks the Internet" ("Wifi Ralph")

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo")