El nuevo Capitán América podría ser un afroamericano o una mujer

El actor sustituto del film será completamente diferente. Y es que, según Frank Grillo, quien da vida a Calavera (Crossbones), será un actor negro o una mujer.

Durante una entrevista con Larry King, Grillo dijo: "No lo sé, pero ha habido rumores de que Capitán América podría ser afroamericano. Podría ser una mujer, ¿sabes? Por lo tanto están buscando".

El ahora, excapitán América publicó a principios de octubre en su cuenta de Twitter : "Ha sido un honor interpretar a este personaje en los últimos ocho años. A todos los que están frente a la cámara, detrás de ella y al público, ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido".

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.