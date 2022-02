La esperada celebración del cine mundial para ver lo mejor del 2021 en la gran pantalla arranca este martes 8 de febrero, cuando la Academia del Arte y las Ciencias Cinematográficas anuncie los diferentes nominados a la versión 94 de los Oscar de la Academia.

Será desde las 8:18 que se podrán seguir estas nominaciones a través del canal de Youtube de los Oscar y serán presentadas por la actriz Leslie Jordan y el productor Tracee Ellis Ross.

El periodo que dio la academia para escoger a los nominados fue entre el 27 de enero al martes 1 de febrero. Los escogidos podrán estar presentes en la gran alfombra roja de la gala de los Oscar que se celebrará el próximo domingo 27 de marzo.

Conoce aquí la lista de los nominados:

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckey – The lost daugther

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Aunjanue Ellis – King Richard

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare alley

West Side Story

Mejor Sonido

Belfast

Dune

No time to die

The power of the dog

West Side Story

Mejor banda sonora

Don’t look up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

Encanto – Germaine Franco

Parallel Mothers – Alberto Iglesias

The Power of the Dog - Jonny Greewood

Mejor guion adaptado

Coda – Sian Heder

Drive my car – Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe

Dune – Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth

The lost daugther – Maggie Gyllenha Al

The Power of the dog – Jane Campion

Mejor guion original

Belfast – Kenneth Branahg

Don’t look up – Adam McKay

King Richard – Zach Baylin

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the world – Eskil Vogt y Joachim Trier