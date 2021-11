El 27 de marzo de 1995 el mundo se estremeció con el asesinato de Maurizio Gucci, el heredero de la icónica marca de moda italiana que fue ultimado por un sicario contratado por su esposa, Patrizia Reggiani, quien sería conocida como 'La viuda negra de la moda'.

Este 24 de noviembre estrena en las salas de cine ' House of Gucci' protagonizada por Lady Gaga en el papel de Patrizia Reggiani y Adam Driver como Mauricio Gucci. La trama revive el terrible asesinato del heredero del imperio de la moda Gucci, fundado por su abuelo, el prestigioso diseñador Guccio Gucci, en 1906.

¿Pero cuál es la verdadera historia de esta mujer que se convirtió en las más odiada de Italia, tras un juicio mediático en el que salieron a la luz codicia, venganza y deseos oscuros?

De la pobreza a la riqueza

Patrizia Martinelli nació en el seno de una familia pobre, en un pequeño pueblo de Módena, al norte de Italia, en diciembre de 1948.

Nunca conoció a su padre biológico y su madre trabajaba como camarera.

A los 12 años, su vida dio un giro radical cuando su madre se casa con un rico empresario de la industria del transporte llamado Ferdinando Reggiani.

En su intento por ganar el cariño de su reciente esposa, Reggiani decide adoptar a Patrizia y rápidamente la llena de lujos que la niña jamás había conocido. Abrigos de piel, ropa de diseñadores, autos deportivos y espléndidas joyas.

Poco a poco, la joven comenzó a ascender en la escala social y a relacionarse con las personas más influyentes de Milán, incluidos los Gucci.

En noviembre de 1970, durante una fiesta de las altas esferas italiana, conoció a Maurizio Gucci, el primogénito de Rodolfo Gucci y nieto de Guccio, el hombre que creó la prestigiosa firma de moda.

Tras un noviazgo de 3 años, Mauricio y Patrizia se casaron en 1973 y tuvieron dos hijas, Allegra y Alessandra.

No obstante, Rodolfo nunca aprobó esa relación; consideraba que Patrizia era una "cazafortunas", explica Sara Gay Forde en la novela homónima en la que se basa la película 'House of Gucci'.

La ostentación rodeaba la vida del matrimonio: un ático enorme en la Quinta Avenida de Nueva York, una lujosa villa en México, un chalet de invierno en los Alpes o el yate de madera más grande del mundo (el Creole) eran algunas de sus propiedades.

Patrizia lucía trajes de Valentino y Chanel en eventos sociales. Las páginas de sociedad de la prensa italiana la apodaron la "Joan Collins de Monte Napoleone" (una calle elegante en Milán famosa por sus comercios de moda y joyas).

Su obsesión por la fama y el dinero quedaron inmortalizadas en una frase célebre dicha en una entrevista televisada cuando formaba parte de lo más alto de la élite italiana.

"Es mejor llorar en un Rolls-Royce que ser feliz en una bicicleta".

'La dejó por una más joven'

En 1983, cuando Rodolfo Gucci, padre de Mauricio fallece repentinamente, este toma posesión de la compañía no sin antes lanzar una despiadada lucha legal en contra de sus tíos por el control total de la firma de moda.

Es en este periodo que el matrimonio comienza a deteriorase debido a las aparentes presiones de Patrizia sobre cómo gestionar la empresa.

En 1985, tras 12 años de matrimonio, Maurizio dejó a Patrizia por una mujer más joven. Le dijo que iría a un corto viaje de negocios y nunca regresó a casa. En 1991, Patrizia y Maurizio Gucci se divorciaron. oficialmente.

Durante los siguientes tres años, Maurizio le dio a Patrizia una 'pensión alimenticia' de 100,000 dólares pero le prohibió usar algunas de sus lujosas viviendas, en favor de su nueva pareja, Paola Franchi.

Forden cuenta que Patrizia se llenó de ira y juró destruir a su exmarido. Fue tanto el odio que desarrolló por Maurizio que le dijo a varias personas, incluida su ama de llaves, que quería "verlo muerto".

El asesinato

La mañana del 27 de marzo de 1995, luego de salir de su casa para ir a trabajar, Maurizio Gucci fue sorprendido por un sicario a las puertas de su oficina, situada en uno de los barrios más elegantes de Milán.

El asaltante le disparó 4 veces y el heredero de la prestigiosa firma de moda falleció en el lugar a los 46 años.

Con su exmarido muerto, Patrizia no tardó en mudarse a la mansión sus dos hijas adolescentes, expulsando a Franchi y recobrando su lujosa vida.

Sin embargo, dos años después, el 31 de enero de 1997, dos autos de policía la arrestaron en la puerta de la casa.

La policía milanesa tenía pruebas de que Patrizia había ordenado matar a su exmarido y había pagado a un sicario 375 mil dólares para cometer el crimen.

En junio 1998 fue juzgada y en noviembre de ese mismo año, Patrizia, junto a cuatro cómplices, fue declarada culpable del asesinato de Maurizio Gucci y condenada a 29 años de prisión.

El juicio tuvo una enorme repercusión mediática y fue entonces cuando pasó a conocerse como "la viuda negra de la moda".

Las hijas de Patrizia —las verdaderas víctimas de la tragedia, según Forden— pidieron que la sentencia fuera anulada, alegando que su madre había quedado trastocada por el tumor cerebral que había sufrido, que podría haber afectado a su personalidad.

La sentencia no fue anulada, pero sí reducida a 26 años. Ante la perspectiva de pasar tantos años presa, trató de suicidarse, pero los guardias de la prisión la encontraron a tiempo, según reportó la prensa local en el año 2000.

Finalmente, Patrizia terminó cumpliendo 18 años de condena, y hasta rechazó el tercer grado que le ofrecieron en 2011. "Nunca he trabajado en mi vida y desde luego no voy a empezar ahora", le dijo a su abogado, según The Guardian.

En 2016, salió de la cárcel con una sentencia acortada por "buen comportamiento".

Actualmente y debido a un acuerdo firmado en 1993, Patrizia cobra más de 1 millón de dólares al año de la herencia de Gucci. Además, recibe un pago atrasado de más de US$22 millones, que acumuló durante su estancia en prisión, según publicó el diario The Telegraph.

En cuanto a la película 'House of Gucci', Patrizia de 72 años, le dijo a la prensa italiana que estaba bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga la interprete sin "haber tenido la consideración y sensibilidad para venir a conocerme".

