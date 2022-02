Por Carolina Castellanos



Los 19 años, mientras rodaba la telenovela 'A todo corazón', el 'Gato' sufrió una parálisis facial que casi lo obliga a retirarse de su carrera actoral. Los médicos le dijeron que existía una fuerte probabilidad de que su rostro quedara torcido para siempre.

El venezolano, radicado en Colombia, logró cautivar los corazones de muchas mujeres por su estupenda participación en la telenovela. Y aunque no lo crean, tras ese hermoso rostro existe una fuerte historia de superación que marcó su vida, puesto que sufrió una fuerte parálisis facial en 1997 cuando tenía 19 años y se encontraba grabando la telenovela A todo corazón.

"Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarré un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé: qué raro. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, agregó el actor.

El Gato se vio forzado retirarse de la actuación y por casi dos años acudió a sesiones de fisioterapia, luchando por recuperar la movilidad de su rostro. "Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación", recordó Baptista.

En 1999, tras recuperar la movilidad de su rostro, Baptista retomó su carrera actoral con la telenovela estadounidense-venezolana Enamorada.

En un programa de TV colombiano el actor hace años atrás expresó con una sonrisa en la cara, “Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente cree que es molestando, pero es por la parálisis”.

Aunque en la actualidad Juan Alfonso aún conserva algunas secuelas de ese inexplicable episodio, la constancia del actor logro superar ese fuerte momento.