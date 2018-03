Las predicciones de los periodistas de TVN-2.com para el Óscar 2018

Los periodistas de temas culturales y cine de TVN-2.com , Alexandra Howard, Carlos H. González y Amalia Aguilar, comparten su pronóstico para este domingo en las categorías Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actor, Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto.

Mejor película

Howard: " La forma del agua" es la película cumbre del estilo único de Guillermo del Toro, que mezcla lo fantástico y monstruoso. Las historias complementarias -racismo y discriminación- no distraen de la trama principal y ayudan transportar aún más a la audiencia a la época en que se ambienta. En un solo filme, se abordan tantos aspectos de la sociedad de aquel tiempo y de la actual, sin dejar de ilusionar al público de días mejores. Sin embargo, " Tres anuncios por un crimen" podría ser sin duda la elegida por los votantes de la Academia de Cine. Su mensaje de búsqueda de justicia y de la voz de la mujer llega en momento indicado.

Aguilar: " La forma del agua" me parece una película refrescante. De una forma muy original, Del Toro retoma su lenguaje, sus códigos ya expresados en cintas como "El laberinto del Fauno" y hace una reflexión de la realidad actual. En este caso se trata de una nueva lectura de "La Bella y La Bestia", donde la bella no es tan bella y la bestia tampoco es tan bestia, es más humana que los que la rodean. Al mismo tiempo su lectura política aborda cómo el establishment se siente amenazado por la diferencia en un mundo aparentemente ordenado e idílico, en la figura de una mujer negra, un hombre gay, una mujer muda, un científico espía y un monstruo que es torturado por el gobierno. " Tres anuncios" me parece una película potente. Es un tema de mucha actualidad.

González: " Lady Bird". Será la gran decepción de los Óscar 2018. La película no tiene las cualidades para alzarse con esta categoría, pero los señalamientos de machismo y de acoso dentro de Hollywood serán las razones para otorgarle la estatuilla en esta categoría. Algo similar a lo que pasó en el 2017 con la película " Moonlight".

Mejor director

Howard: Por reconocimientos a lo largo de toda la temporada de premiación, el mexicano Guillermo del Toro debería triunfar en esta categoría con " La forma del agua". Pero esta predicción en especial, me tiene en una encrucijada. Jordan Peele y Greta Gerwig, ambos nominados por primera vez al Óscar, presentaron este año una visión innovadora de temas que ya han sido contados en la pantalla grande con " ¡Huye!" y " Lady Bird". Lo que podemos esperar del cine del futuro.

Aguilar: Guillermo del Toro. Guillerno del Toro dirige con maestría esta cinta ambientada en la guerra fría. En esta propuesta toma prestado elementos ya antes utilizados en su cinematografía: las guerras, los monstruos... También nos ofrece guiños que parecen un homenaje al cine en general como el monstruo mismo, inspirado en el filme de 1954 " Creature from the Black Lagoon" o recuerdos a las grandes producciones hollywoodenses. En esta película, Del Toro demuestra sus virtudes de director orquestrando las magistrales actuaciones de Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon y Octavia Spencer con una hermosa historia que nos hace nuevamente creer que los buenos aunque no ganen, pueden salirse con la suya y tal vez hasta vivir felices para siempre.

González: Guillermo del Toro. Lo ha ganado todo en la temporada de premios 2018. El mexicano se consolida con sus monstruos en esta historia de amor irreal, pero que nos transporta a la realidad. Como director supo sacarle todo el talento a los actores para que mostraran excelentes interpretaciones en la pantalla.

Mejor actor

Howard: Gary Oldman o Daniel Day Lewis. Lewis y Oldman realizan un trabajo formidable en sus cintas “ Phantom Thread” ("El hilo invisible") y “ Darkest Hour” ("Las horas más oscuras"), respectivamente. Oldman interpreta perfectamente a Winston Churchill, un personaje polémico e histórico, con tantos aspectos por abordar, mientras que Daniel Day Lewis se despide del cine con esta actuación de un modisto afamado y atemorizado de los compromisos. Es muy probable que Oldman gane el Óscar, pero esperamos que la Academia no olvide la trayectoria de Lewis.

Aguilar: Gary Oldman. Es una de las mejores logradas caracterizaciones de su carrera. Un papel nada fácil ya que se trata de un personaje histórico bastante conocido por su singular personalidad y su carácter explosivo. Sin embargo, Oldman logra ofrecernos un Churchill auténtico en todas sus contradicciones, debilidades y sobre todo, en sus momentos de grandeza.

González: Gary Oldman. Lo ha ganado todo durante la temporada de premios. El trabajo que hizo interpretando a Winston Churchill es verdaderamente extraordinario. Basta con que veamos videos del Churchill verdadero y luego la actuación de Oldman para darnos cuenta de la excelente interpretación.

Mejor actriz

Howard: Aunque la tendencia indica que Frances McDormand ganará y merecido, sí creo que otra actriz que merece recibir un Óscar esa noche es Sally Hawkins. Su actuación fue la pieza clave en la película " La forma del agua" del mexicano Guillermo del Toro. Sin hablarnos, podemos sentir el dolor, rabia, impotencia y alegría de Eliza, su personaje en esta cinta.

Aguilar: Sally Hawkins. Su actuación es extraordinaria. Como sin decir una palabra puede expresar toda un amplio abanico de sentimientos. Alegría, dolor, amor. Y sobre todo me gusta que la retrata como una mujer normal, común y corriente a pesar de vivir con una discapacidad.

González: Sally Hawkins. Su actuación en " La forma del agua" es formidable. Una chica muda pero que con sus expresiones logra transportarnos y por momentos sin decirnos nada, nos habla.

Mejor actor de reparto

Howard: Willem Dafoe en " El Proyecto Florida". Una de las mejores interpretaciones en la carrera de Dafoe. En esta película asume el rol protector de un grupo de niños que vive con sus padres de bajos recursos en un motel, que su personaje Bobby administra. Un rol complejo para el actor, que ya sido nominado otras dos veces para el Óscar. La relación entre la inocencia de los niños y la defensa del papel de Dafoe es uno de los aspectos formidables de este filme de Sean Baker, que no ha sido reconocido como merece durante la temporada de premios.

Aguilar: Sam Rockwell. Una actuación extraordinaria la de Sam Rockwell como el oficial Dixon en el filme " Tres anuncios por un crimen". Nos hace sentir en carne propia la violencia, el racismo y la frustración que rodea a la América profunda.

González: Sam Rockwell. El Sindicato de Actores, los críticos, los Bafta y los Globos de Oro son un currículum de mucho peso para alzarse con la estatuilla en esta categoría. Logró conectar el personaje con la fuerza que le exigía la construcción de este rol del oficial, Jakson Dixon, y eso es un gran crédito para el actor.

Mejor actriz de reparto

Howard: Allison Janney. Una interpretación excelente como la cruel LaVona Golden, la madre de la patinadora retirada Tonya Harding. La actriz merece cada premio que ha ganado en esta temporada por este rol.

Aguilar: Octavia Spencer en "La forma del agua".

González: Allison Janney. Ganadora del Globo de Oro por encarnar a LaVona Golden, la madre de Tonya. La fuerza de su personaje le da mucho peso a la película. No es una actriz improvisada y los seis Emmy por sus trabajos en series como "The West Wing", "Mom" y "Masters of Sex", así como por películas recientes como "Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children", "La chica del tren" y "Juno", hablan muy bien de su trayectoria.

