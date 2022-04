Aunque se espera que el nuevo plan de precios se implemente a nivel mundial en 2023, hay algunos países en los que ya se empezó a probar la nueva estrategia.

Actualmente en el mundo existen 222 millones de suscriptores de Netflix y se estima que 100 millones de personas/hogares más usan el servicio con una contraseña compartida o prestada.

De hecho, el mismísimo Netflix animaba a sus suscriptores a adoptar la práctica de compartir sus contraseñas en un famoso tweet en 2017. Pero ahora, junto con la pérdida de suscriptores (por primera vez en una década) y la caída de ingresos, parece que el 'gigante del streaming' está buscando finalizar la opción de compartir contraseña.

La compañía estadounidense ya ha probado su nueva estrategia con usuarios de Chile, Costa Rica y Perú. La plataforma permitió a los suscriptores de su servicio compartir sus contraseñas con personas fuera de sus casas, “de forma sencilla y segura”, pero con un costo adicional. Así afirmó Chengyi Long, director de innovación de productos de Netflix.

¿Cuánto más deberán pagar las personas que compartan su contraseña?

En Perú, por ejemplo el monto que cobrará Netflix por compartir una contraseña será de S/ 7,90. (1.92 dólares). En Costa Rica será de 2.99 dólares y en Chile 2.82 dólares. Esta nueva estrategia se aplicará a las suscripciones en planes estándar y premium del servicio.

Netflix además explicó que, por el pago de este monto adicional se tendrá una cuenta y contraseña propia para el usuario adicional, acceso ilimitado al contenido de la plataforma como si de cualquier otro suscriptor se tratase, la posibilidad de ver el servicio de streaming en cualquier dispositivo y la creación de su propio perfil, limitado a uno por miembro extra.

Netflix también aseguró que el cobro adicional no se realizará automáticamente. La empresa ha informado que si un usuario que no reside en el mismo domicilio, es decir, no tiene la misma dirección IP que el dueño de la cuenta, pero quiere ingresar a ella, se le notificará que escriba un código de verificación para que acceda a la plataforma. Los dígitos que se le solicitará serán enviados una vez que el nuevo usuario pague la suma adicional.