Como una madre, así veremos a Penélope Menchaca, presentadora del programa “El Poder del Amor”, que se estrena este lunes, 11 de abril, por las pantallas de TVN Canal 2, en su segunda temporada.

Menchaca, que por años ha conducido este tipo de producciones que buscan que parejas encuentren el amor, asegura que este nuevo programa es mágico, al igual que la ciudad de Estambul, en donde se realiza.

“Yo vengo esta vez de manera como de madre (…), he decidido y lo he estado pensando seriamente y dije que, en estos momentos de mi vida, tengo que comportarme como la madre de estos pequeños calenturientos, para que no escojan nada más por calenturas sino que escojan a la persona que realmente necesitan”, bromeó.

Para esto, dijo la presentadora, hay que tener bien claro, qué son las cosas que buscan y qué no quieren encontrar y una vez que sepan cuáles son las que no, en cuanto uno o una de ellos haga esto, debe ser un foco rojo, pero como “la calentura no los deja pensar, allí estará la madre para que les diga (…), usted dijo lo que quería, empiécese a concentrar”.

Penélope adelantó que en esta temporada habrá de todo. “Mentiría si dijera que no voy a estar molestando a los chicos y chicas”.

Además de que los chicos se enamoren, pretende que los televidentes en sus casas se diviertan, se rían un rato y disfruten del drama y las lágrimas.

Penélope se describe como una creyente del amor, sobre todo en esta época en que está tan complicado.

Asegura que en esta ocasión no podrá haber “cuchiplancheos”, y reiteró que fuera de la casa los chicos no podrán verse. “Más vale que no se me escape nadie (…), luego tengo mis dudas, pero hasta donde yo los voy a revisar, no los voy a dejar andar de cuchiplancheadores”.