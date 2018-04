Tras la condena de Cosby, el movimiento #MeToo espera más

"Hay una increíble toma de conciencia sobre la manera en que estos delitos han sido ocultados desde hace años", estimó el fiscal Kevin Steele, que logró la condena de este ícono de la televisión estadounidense seis meses después del inicio del movimiento #MeToo.

"A todas las mujeres que se levantan y cuentan su verdad, yo, nosotros, las apoyamos y las alentamos a continuar", dijo el fiscal.

La condena de Cosby es "una advertencia para los depredadores sexuales en todas partes", estimó la organización feminista estadounidense NOW.

Es "un recordatorio poderoso de que la influencia y el poder deben estar acompañados de importantes responsabilidades", declaró por su lado el actor y creador de 'sitcoms' Seth MacFarlane.

"Las víctimas de Bill Cosby pueden ahora respirar aliviadas. Gracias al juez y al jurado. Gracias a la sociedad por despertarse", tuiteó Rose McGowan, una de las primeras actrices que reveló en octubre los presuntos abusos sexuales del poderoso productor de cine Harvey Weinstein.

