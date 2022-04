La intérprete de 'Havana' ha compartido por redes sociales un triste testimonio sobre cómo ha vivido con las críticas negativas y cómo se vio obligada a cambiar para presentarse ante las cámaras.

Camila Cabello se ha convertido en una de las cantantes más elogiadas de la industria musical en la actualidad por su talento e inigualable voz, lo que le ha permitido ser ganadora de discos de oro y platino. Sin embargo, los comentarios sobre su cuerpo y los estándares de belleza con los cuales se sentió obligada a cumplir durante el inicio de su carrera, la llevaron a revelar un duro y doloroso testimonio.

Debido a su aumento de peso, Cabello ha sido duramente criticada en redes sociales, una situación que la llevó a sufrir episodios de depresión y ansiedad. La presión fue tan constante por parte de la prensa rosa, que los fotógrafos que le daban seguimiento a su vida social, buscaban los ángulos más desfavorables de su cuerpo para hacer pública fotografías mal intencionadas que la mostraban 'fuera de forma'.

La artista relató uno de aquellos episodios cuando se encontraba de vacaciones en Miami. Camila contó que mientras pasaba el día en la playa, un grupo de 'paparazzis' la siguió para tomarle fotos sin siquiera imaginar que se volverían virales por cómo se veía su cuerpo. En cuestión de minutos, recibió una avalancha de comentarios hirientes y ofensivos.

Tras esto, la intérprete de Havana, se tomó el tiempo para publicar un 'statement' de como ha lidiado con las críticas, los paparazzi y cómo le afecta la presión, a partir de lo vivido en Miami.

“Cada vez que he ido a este club de playa en Miami tengo paparazzi detrás. Yo siempre he llevado bikinis pequeños sin prestar demasiada atención a cómo me veía hasta que de repente vi unas fotos mías y unos comentarios que me hicieron daño”, comentó.

Recalcando que actualmente las redes sociales muestran una realidad de mujer que no existe. Presentan a mujeres casi perfectas que abusan de herramientas de edición, que tienen una dieta muy restrictiva y que no permiten que su cuerpo se vea con la más mínima imperfección. Fue así, cómo Cabello confesó como su intento de lucir “perfecta” y evitar las críticas, llegó a afectar su estado de salud.

“Soy una mujer soltera en mis veinte en medio de un montón de promoción que quiero sentirme que me veo bien. Hoy compré un bikini nuevo, el conjunto completo, me puse brillo en los labios y no comí nada pesado para ir al mar porque sabía que los paparazzi me iban a perseguir. Así que apreté tanto mi abdomen que hasta me dolieron las abdominales y no respiré, apenas sonreí”, confesó.

Las imágenes que se compartieron la muestran con un ligero aumento de peso que le costó miles de críticas en redes sociales. Lo cual le afectó emocionalmente pues, tenía tanta preocupación de que las fotos que le tomaran salieran perfectas que se olvidó de la niña en su interior que siempre que iba a la playa y se divertía.

“Nunca me he sentido tan mal en la playa. Sentí el vacío y la tristeza de los pensamientos de esta cultura actual que hice míos”.

La cantante aprovecha este momento para mandar un mensaje positivo y aprovechar para dar a conocer los pensamientos que se les imponen a las mujeres desde pequeñas en la sociedad actual.

“No es real para muchas”. “Vemos fotos de mujeres viéndose bien o saludables y las alabamos, pero, ¿qué es la salud si estás tan obsesionada con el aspecto de tu cuerpo que tu salud mental sufre y no puedes disfrutar tu vida?”, destacó Cabello.