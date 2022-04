Estados Unidos siempre ha buscado la forma de representar gráficamente lo bueno y lo malo de su sociedad. En abril de 1987 de la mano de FOX, una familia amarilla de un pueblo de clase media trabajadora irrumpía en la televisión norteamericana con el nombre The Simpsons. En aquel entonces, ni sus creadores ni la cadena televisiva se imaginaron en lo que se convertiría.

Retrocedamos el casete dos años antes

En 1985, el productor de FOX, James Lawrence Brooks se contactó con el caricaturista Matt Groening «famoso por la tira cómica 'La vida en el infierno'» con el propósito de trabajar en un proyecto de animación aún no definido, el cual se convertiría en una serie de cortos animados, para el programa de variedades de 'The Tracey Ullman Show'.

Originalmente, Brooks quería que Groening adaptase sus personajes de 'La vida en el Infierno' para el programa, pero Groening temía perder sus derechos de autor, así que decidió crear algo nuevo.

Escogió otro enfoque y creó un modelo de familia disfuncional, cuyos miembros (Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie) viven en un pueblo ficticio llamado Springfield. Se dice que Groening dibujó a los Simpson en un tiempo récord de 15 minutos y lo hizo mientras hablaba con Brooks en su propia oficina.

El caricaturista nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia excepto en su propio caso, en que se sustituyó a sí mismo por el nombre de Bart.

Tal y como lo habían planeado, el 19 de abril de 1987, Los Simpsons hicieron su debut en El show de Tracy Ullman como una serie de cortos.

Aunque El Show de Tracy Ullman no prosperó, Los Simpson sí que tuvieron una buena recepción y para 1989, FOX decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. El cambio de formato, constituyó un tremendo éxito y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada 1992-1993 en Estados Unidos.

35 años después, la sátira de la sociedad norteamericana ejemplificada en la familia Simpsons, sus amigos, conocidos y vecinos ha marcado a millones de personas en todo el mundo, rompiendo récords de audiencias, emitiéndose en más de 60 países y 20 idiomas diferentes, con una decena de premios, y revolucionando la manera en que cómo se hacían los dibujos animados desde que se emitió el primer capítulo hasta nuestros días.

Hoy, 19 de abril en el Día Mundial de Los Simpson te dejamos algunas curiosidades sobre la serie.

Curiosidades

La serie más longeva de la historia

Con 33 temporadas al aire, lo que equivale a más de 700 episodios, Los Simpsons es la serie más longeva de la historia.

Cada temporada suele durar de septiembre a mayo y contiene alrededor de 22 capítulos por temporada, excepto la primera temporada que solo contó 13 episodios.

El mejor capítulo

El episodio 23 de la octava temporada es el mejor capítulo de Los Simpson, según las valoraciones de IMDb. Con su 9,3 de puntuación (sobre un total de 10), supera la media de 8,7 que tienen las 32 temporadas de la serie.

Titulado ' El enemigo de Homero', presenta por primera vez a Frank Grimes, un físico nuclear que logró todos sus objetivos con esfuerzo y no comprende cómo Homero Simpson tiene una vida perfecta pese a su pereza e ignorancia.

El fugaz personaje, al que también llamaron "Greimito", se volvía loco al ver a Homero. Es uno de los típicos episodios que remarcan el "entorno conceptual de la serie", adorado tanto por lo oscuro como por lo ingenioso.

La predicción de Trump presidente

Durante el episodio 'Bart to the Future' de la temporada 11 transmitido en el año 2000, Lisa Simpson, es la Presidenta de Estados Unidos. La escena nos transporta al año 2030, cuando la presidenta Lisa sube los impuestos para salvar al país de un grave problema financiero tras la mala administración de su predecesor: Donald Trump.

“Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump”, explicaba Lisa. 17 años después, en enero de 2017, Trump vencería en las presidenciales a la demócrata Hillary Clinton y haría realidad la predicción de los Simpsons.

La mejor temporada

John Swartzwelder, uno de los mejores guionistas en la historia de la serie, explicó en una entrevista que la tercera temporada fue la mejor de todas y explica sus razones: "Para entonces, habíamos aprendido a producir episodios de primera clase con una regularidad sorprendente y teníamos un gran elenco de personajes con los que trabajar".

Y mencionó lo divertido que fue aquel año para los guionistas. "No habíamos estado ni siquiera cerca de quedarnos sin argumentos y el personal aún no estaba agotado por el exceso de trabajo", concluyó.

El día que Smithers sale del clóset

Muchos fanáticos ya lo sospechaban, pero no fue hasta la temporada 27 en que se confirman los rumores. En el capítulo 17 titulado 'La jaula de Burns', el señor Smithers, mítico asistente del despiadado Señor Burns, finalmente sale del closet y revela su homosexualidad.

El guionista Rob LaZebnik, que ingresó como productor ejecutivo en 1999 y comenzó a escribir guiones un año más tarde, lo hizo por una buena razón: un mensaje a su hijo gay de 21 años. “Pensé: '¿Qué mejor forma de demostrarle a mi hijo que lo quiero que escribiendo unos dibujos sobre ello?'”, le dijo el guionista al New York Post.

28,000 dibujos por cada capítulo

Los Simpson utilizan un metraje de 24 dibujos por segundo. Si tenemos en cuenta que cada episodio dura unos 20 minutos, eso significa un promedio de 28.000 dibujos por entrega.

La evolución de las técnicas de dibujo y las nuevas tecnologías han permitido mejorar la calidad de los dibujos y el proceso de producción.

Récord Guinness

Durante la temporada 27, que se emitió entre 2015 y 2016, Los Simpson se convirtieron en la serie con más personajes famosos: en algo más de 500 capítulos se habían registrado 712 cameos de estrellas invitadas, según el Guinness de los Récords.

Entre las celebridades más recordadas están políticos como Bill Clinton, Donald Trump o Fidel Castro; también han aparecido muchos actores de Hollywood y cantantes como Lady Gaga o Beyoncé; grandes deportistas e incluso miembros de la Familia Real británica.

86 horas, 37 minutos y 2 segundos

El 8 de febrero de 2012 se emitía el capítulo número 500 de Los Simpson. Para celebrarlo, la cadena FOX celebró una maratón en la que se proyectaban los 500 capítulos seguidos en un teatro de Los Angeles.

Entre los 100 participantes, Jeremiah Franco y Carin Shreve aguantaron casi 87 horas viendo episodios de Los Simpson sin interrupción. Solo llegaron a ver poco más de la mitad de los capítulos, pero se llevaron 10,500 dólares de premio. Hasta hoy, nadie ha batido su récord.

El peor capítulo

Uno de los temas que más enciende el debate entre los fanáticos es el momento preciso en que la serie dejó atrás su era dorada. No obstante, en lo que casi todos coinciden es en afirmar que Los Simpsons fueron bajando de calidad con el correr de los años.

Según los usuarios de IMDb, el peor de todos es el episodio 22 de la temporada 23, llamado 'Lisa Goes Gaga', con un puntaje de 4,1 de un promedio de 8.

En este capítulo, el último del año 2012, Lisa intenta volverse más popular, pero fracasa, y Lady Gaga aparece en Springfield para ayudarla con su autoestima.

'La Bartmanía'

En la década de los 90', Bart se convirtió en uno de los personajes más populares con la venta de artículos con su imagen. En pocos días, se vendieron más de 1 millón de camisetas y surgió la denominada 'Bartmanía'.

Sin embargo, varias escuelas públicas de Estados Unidos prohibieron el uso de dichas camisetas porque consideraban a Bart un mal modelo.

Algunas frases de este personaje como: «I'm Bart Simpson. Who the hell are you?» (Soy Bart Simpson. ¿Quién demonios eres tú?) y «Underachiever'and proud of it, man!» (Con malas notas y orgulloso de ello, hombre!), fueron vetadas.

Aun así, los productos de Los Simpson se vendieron bien y generaron 2000 millones de dólares de beneficios durante los primeros catorce meses de ventas.

***Con información de La Vanguardia y Clarín***