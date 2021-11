La temática causó furor en el país asiático y el resto del mundo cuando se viralizaron las imágenes.

El bar 'Unfair' recién inaugurado en la zona popular Minami en Osaka, Japón decidió pausar sus servicios luego de recibir cientos de críticas por el tema que habían escogido para ambientar el lugar.

"Hemos provocado el malestar de mucha gente, tendremos en cuenta los comentarios y trabajaremos para que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir", fueron las explicaciones que el bar dio en un comunicado el 11 de octubre.

En el comunicado se refieren al símbolo que representó al nazismo como 'este tipo de cosas', lo que para muchos otros países del mundo significa dolor, guerra y abusos.

This is what the inside of the Nazi host club looks like. Ignorance and stupidity at its finest. pic.twitter.com/Q9NRK4xjBX