Dwayne Wade confiesa que teme por la vida de su hija transgénero cada vez que sale de casa

Wade habló sobre sus preocupaciones en la Cumbre TIME 100 en Nueva York esta semana y cuando se le preguntó como padre de Zaya, de 15 años, sobre las luchas actuales de la juventud trans en Estados Unidos, el exjugador confesó sentirse muy preopcupado.

“A pesar de lo bendecido que es para mi hija tener padres que puedan apoyarla, todavía tengo miedo cada vez que sale de nuestra casa”, dijo Wade.

"Y no solo por la violencia armada, sino por la forma en que la gente la percibe en este mundo".

Wade dio una respuesta apasionada sobre sus temores al mismo tiempo que criticó la idea de prohibir los deportes trans, llamando a los congresistas a establecer reglas sobre cosas de las que él dice que no saben nada.

"Para mí, es una broma", dijo Wade, "Esta es nuestra vida. Vivimos esto".

Watch: @DwyaneWade speaks out against anti-trans laws, as he opens up about his daughter at the #TIME100 Summit https://t.co/q8SUg1ayK6pic.twitter.com/SerwBQkOlr