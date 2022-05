Historia de mujeres que se enamoraron de presos ultra peligrosos

El último caso que se suma a esta infame lista es la de la custodia Vicky White, quien se presume dejó escapar a un recluso acusado de asesinato y con quien habría entablado una relación romántica.

Los informes preliminares de las autoridades indican que la agente de correccionales del estado de Alabama, Vicky White de 56 años, podría haber estado en una 'relación romántica' con el prisionero Casey White de 38, lo que la habría llevado a armar un plan para escapar de la cárcel con el recluso.

Vicky White es descrita por sus supervisores como una "empleada modelo" y una "persona confiable", y el caso ha dejado atónitos a amigos, familiares y a todos los que la conocieron ante la posibilidad de que haya desarrollado un gusto por un hombre acusado de asesinato y posiblemente lo haya ayudado a escapar.

No obstante, el caso de Vicky White no es único ni mucho menos raro. Una rápida mirada a la historia de algunos asesinos en serie muestra que estos hombres gozaban de la admiración de un número importante de seguidoras y muchos de ellos terminaron casándose mientras estaban en prisión.

Los expertos han denominado a este fenómeno como la hibristofilia o el ‘Síndrome del chico malo'.

La Asociación de Psicología Estadounidense (APA, por sus siglas en inglés) define la hibristofilia como el "interés y atracción sexual por quienes cometen delitos" que, en ciertos casos, puede dirigirse a personas que están en prisión.

La palabra proviene del griego hubrizein, que significa "cometer una atrocidad contra otro" y "philia", que significa gustar o ·tener una fuerte preferencia por", dice Evelyn B. Kelly en su libro "The 101 Most Unusual Diseases and Disorders".

Repasemos algunos de los romances más sonados de asesinos ultra peligrosos que entablaron una relación mientras se encontraban en prisión:

Ted Bundy y Carol Ann Boone

Ted Bundy es quizás uno de los asesinos en serie más famosos del mundo. En enero de 1989, Bundy fue condenado a la pena de muerte por perpetuar más de 30 asesinatos y violaciones de niñas y mujeres en los años 70'.

En 1980, mientras estaba en juicio, se casó con Carole Ann Boone, a quien conoció en 1969 cuando Bundy trabajaba en el Departamento de Servicios de Emergencia del Estado de Washington y todavía no se conocía nada de sus horribles crímenes.

Boone se mudó a Florida para estar cerca de él durante el juicio y serviría como testigo de su personaje. En 1982, dio a luz a una hija, que según los informes fue engendrada por Bundy. Boone dejó de visitar a Bundy en 1986, unos tres años antes de su ejecución, ya que la atmósfera de la prisión supuestamente angustiaba a su hija.

"Los salvadores creen que se les ha dado una señal (a menudo de Dios o de un poder superior) para salvar al criminal. A menudo se niega a reconocer evidencia de culpabilidad, insiste en que fue incriminado y cree que tiene una visión única de su psique", sostiene el Dr. Casey Jordan, criminólogo y profesor de Administración de Justicia y Derecho en la Universidad Estatal de Western Connecticut.

Ted Bundy era muy encantador y muy atractivo. Y podrías imaginar que cualquier ser humano, una vez que estás cautivado, encantado y comprometido, haces cualquier cosa para descartar los ejemplos de comportamiento que podrían ser más problemáticos", dijo la Dra. Arielle Baskin-Sommers, profesora Asociada de Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Yale.

Charles Manson y Afton Burton

El 7 de noviembre de 2014 Charles Manson, el siniestro líder de una banda de asesinos y un culto conocido como "La Familia" sorprendió al mundo al anunciar su compromiso para casarse con una joven devota suya.

Afton "Star" Burton tenía en ese entonces 26 años y durante nueve años había visitado religiosamente a Manson en la prisión de Corcoran, donde cumplía una cadena perpetua luego de que sus seguidores asesinaran a siete personas buscando iniciar una "guerra racial".

Ella creía en su inocencia, pasó años tratando de limpiar su nombre y continuó apoyándolo, aunque dijo que sabía que la gente pensaba que estaba loca.

"No me importa lo que ese tipo de personas piensen. No hace ninguna diferencia. El hombre que conozco no es lo que tienen en las películas o en los documentales y los libros. No es nada de eso. Él no le dice a la gente qué hacer. No es manipulador en absoluto", había dicho Burton en ese momento.

"Estas mujeres a menudo tienen una larga historia de involucrarse con 'chicos malos' y buscar arreglar sus malos caminos o llevarlos a la salvación. En su mente, su fe y compromiso eternos lo persuadirán", agregó el Dr. Jordan.

Los hermanos Menendez

En 1989, los hermanos Lyle de 21 y Erik Menendez de 18 años estremecieron a la sociedad norteamericana con el brutal asesinato de sus adinerados padres.

La escena del asesinato fue la mansión en la que vivía la familia en Beverly Hills, California. El padre, José Menendez, un ejecutivo de Hollywood de 45 años, recibió seis disparos con una escopeta que sus hijos habían comprado días antes del ataque; y la madre, Kitty, 10 balazos.

El crimen acaparó la atención de todos los medios de comunicación y los juicios a los que fueron sometidos los hermanos entre 1993 y 1995 cautivaron la atención de todo el país.

En julio de 1986, los hermanos Menendez fueron condenados a prisión perpetua por los asesinatos de sus padres.

Sin embargo, estando en la cárcel, ambos hermanos se casaron, a pesar de que el estado de California no permite las visitas conyugales para los condenados de por vida por asesinato.

En 1997, Lyle se casó con Anna Erikkson, una ex modelo con quien mantenía comunicación por correspondencia desde hacía mucho tiempo. El matrimonio terminó, según los informes, en menos de un año después de que ella supuestamente descubriera que Lyle le engañaba dirigiéndose por escrito a otra mujer.

Más tarde, en noviembre de 2003, Lyle, entonces de 35 años, se volvió a casar con Rebecca Sneed, editora de una revista, de 33 años de edad de Sacramento, en una ceremonia en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad Mule Creek State Prison. Lyle y Rebecca se conocieron por correspondencia según los informes, desde aproximadamente 10 años antes de su compromiso.

Por su parte, Erik Menéndez se casó a través de una ceremonia telefónica en la Prisión Estatal de Folsom. En junio de 1999, Erik, entonces de 28 años, se casó en segundas nupcias con Ruth Tammi Saccoman, de 37 años, en la Prisión Estatal de Folsom en una sala de espera de la cárcel.

Tammi indicó más adelante: "Nuestra tarta de boda fue un pastelito. Improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuve que dejar. Fue una noche muy solitaria".

Tammi también señaló que ella y su hija de 10 años de edad conducen más de 240 kilómetros cada fin de semana para ver Erik, a quien su hija se refiere como su "papá Tierra" ("Earth Dad").

"La razón subyacente más básica de la atracción es, de hecho, la infamia de estos criminales... cuya imagen ha sido exagerada en los medios y son nombres familiares", dijo Jordan.

Richard Matt, David Sweat y Joyce Mitchell

La custodia Joyce Mitchell, quien ayudó a dos asesinos convictos, Richard Matt y David Sweat, a fugarse de una prisión de Nueva York en 2015 fue condenada por promover el contrabando penitenciario y la facilitación criminal.

Las autoridades dijeron que Mitchell, quien se desempeñaba como sastre de la prisión, proporcionó a Matt y Sweat las herramientas que usaron para cortar las paredes de las celdas para escapar de las instalaciones en Dannemora, Nueva York. Pero finalmente no cumplió con su papel en el plan de escape, que incluía que Matt matara al esposo de Mitchell, Lyle Mitchell.

"El recluso Matt y yo nos llevamos bien. Hablamos todos los días y él me trató con respeto y fue amable conmigo. Me hizo sentir especial", dijo Mitchell en su confesión.

"El profundo vacío que sienten en la mediana edad mientras luchan con el proceso de envejecimiento y el dolor por la disminución del atractivo y la pérdida de entusiasmo en sus vidas se llena de alguna manera con la atención de un chico malo... actúan como un adolescente y asumen riesgos inimaginables sin importar cómo terminará", explicó Jordan.

"Sé que había accedido a ayudarlos a escapar y huir con ellos, pero entré en pánico y no pude seguir adelante con el resto del plan. Realmente amo a mi esposo y él es la razón por la que no conocí al recluso Matt e Inmate Sweat", dijo Mitchell en sus declaraciones en ese momento.