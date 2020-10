El MoMA saca a relucir dibujos de los artistas más importantes del siglo XX

Titulada "Degree Zero: Drawing at Midcentury" (Grado cero: el dibujo a mitad de siglo), está compuesta por 80 piezas producidas entre 1948 y 1961 que pertenecen exclusivamente a la colección del museo, y que atraviesan distintos movimientos artísticos, distintas zonas geográficas y diversas generaciones para realzar la conexión entre los artistas que formaron un nuevo idioma visual después de la II Guerra Mundial.

El dibujo, señala el MoMA, era un medio artístico modesto, inmediato y directo, que tomó distintas formas en el siglo XX, desde abstracto a figurativo, pasando por grafitis, caligrafías circulares o figuras geométricas.

Entre las obras expuestas en la muestra, que podrá verse desde el 1 de noviembre al próximo 6 de febrero, destaca el "Untitled" (1953-54) de Pollock, el "Infinity Nets" (1951) de Kusama, el "Untitled" (1950) de Bourgeois, "Le collier" (1950) de Matisse, y "Composition with One Flag" (1955-59) de Volpi.

Además de ejemplares de estos maestros, la institución neoyorquina también ha sacado a la luz piezas de estadounidenses como Sari Dienes y Ellsworth Kelly, europeos como Karel Appel, Jean Dubuffet y Sonja Sekula, latinoamericanos como Hércules Barsotti, Willys de Castro y Eduardo Ramirez Villamizar, y asiáticos como Joong Seop Lee, Saburo Murakami y Morita Yasuji.

Asimismo, podrán verse dibujos del nigeriano Uche Okeke, que se basó en la práctica de marcas tribales Igbo para crear "arte africano realmente moderno", que se expondrán por primera vez desde que fueron adquiridos por el MoMA en 2015.

La exposición sirve, por otra parte, para subrayar el trabajo de artistas que comenzaron a utilizar la abstracción geométrica como un idioma para diseñar una nueva versión no solo del individuo, sino de la sociedad en sí, algo que puede verse en obras de Villamizar como "Black and White" (1956), de Kelly con su "Study for La Combe II” (1950), o de Volpi y el "Geometric Composition", (1957).

En la muestra también se conectan a artistas de diferentes generaciones como la respuesta del Expresionismo Abstracto a los dibujos con tinta fluida de Matisse de principios de los 50, o las cartas que se escribían Kusama y Georgia O'Keeffe, enfatizando así que en la década trascendió un solo movimiento artístico.