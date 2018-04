Novela del mexicano Yuri Herrera, candidata al "Premio Literario de Dublín"

Este galardón, dotado con 100.000 euros, es uno de los de mayor cuantía en el panorama internacional y está organizado por el Ayuntamiento de Dublín, cuyo jurado elige al ganador entre una lista propuesta por un centenar de bibliotecas municipales de todo el mundo.

"El premiado saldrá de una lista internacional diversa, que incluye seis novelas traducidas del francés, alemán, italiano, noruego, español y coreano", explicó en un comunicado el alcalde de la capital irlandesa, Mícheál Mac Donncha.

Sus historias sirven para presentar al público "culturas y países diferentes" a través de "personajes memorables y de sus narrativas literarias", agregó la responsable de la Biblioteca de la Ciudad de Dublín, Margaret Hayes.

La novela de Herrera competirá con "Baba Dunja's Last Love", de la alemana-ucraniana Alina Bronsky; "The Unseen", del noruego Roy Jacobsen; "Human Acts", de la surcoreana Han Kang; "The Lesser Bohemians", de la irlandesa Eimear McBride; y "Solar Bones", del irlandés Mike McCormack.

Completan la lista "Distant Light", del italiano Antonio Moresco; "Ladivine", de la francesa Marie Ndiaye; "My Name is Lucy Barton", de la estadounidense Elizabeth Strout; y "The Woman Next Door", de Yewande Omotoso, nacida en Barbados, criada en Nigeria y asentada ahora en Sudáfrica.

El ganador, que será anunciado el próximo 13 de junio, se unirá a una lista en la que figuran el español Javier Marías (1997) y el colombiano Juan Gabriel Vásquez (2014), así como otros destacados autores, como el turco Orhan Pamuk (2003), el francés Michel Houellebecq (2002) y los irlandeses Colm Toibín (2006) y Kevin Barry (2013).