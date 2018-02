Uno de los cuadros, de la Colección Frick de Nueva York, presenta al pintor sevillano (1617- 1682) con una treintena de años, mientras que el otro, propiedad de la National Gallery de Londres, le presenta 20 años después.

La exposición de Murillo, que se completará con otras pinturas suyas, llega poco después del 400º aniversario de su nacimiento "y presenta una excitante oportunidad de apreciar a esta figura puntera del arte español del siglo XVII bajo una nueva luz", dijo la Galería Nacional del Retrato de la capital británica.

Según el Museo del Prado de Madrid, en los dos autorretratos "puede constatarse que (Murillo) fue persona inteligente y despierta, dotado de una profundidad intelectual que le permitió traducir en pintura el universo religioso y el ámbito social que le envolvía con serena amabilidad y pausada percepción".

