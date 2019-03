El cubano Félix González-Torres protagonizará ARCO 2020

ARCO 2020 se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, mantendrá su voluntad de innovación e investigación, y volverá a incorporar como tema central no un país, sino un concepto: "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo"), desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra de Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba 1957 -Miami, Estados Unidos 1996).

Los comisarios de la sección dedicada al cubano serán el artista Alejandro Cesarco y el director del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, Manuel Segade, quienes explicaron hoy los principios de su propuesta.

"Con el tema de Félix González-Torres, yo creo que la feria que vamos a conseguir en 2020 va a ser emocional; su conceptualismo emocional es una de sus mayores influencias para los artistas y quizá no se le ha dado tanta importancia como tiene", explicó Maribel López, encargada de la próxima edición de ARCO a Efe.

Los comisarios de la sección dedicada al cubano se cuestionarán la posibilidad de proyectar una lectura sobre el arte contemporáneo a partir de una figura que renegaba del principio de autoridad.

"Creemos que una figura como la de González-Torres y las propuestas o vectores de pensamiento que podemos obtener de su trabajo pueden servir para recomponer historias hacia atrás y hacia adelante", dijo Segado.

Definió a González-Torres como "una especia de fondo continuo del arte contemporáneo en el presente", y explicó que en "It's Just a Matter of Time", a través de la obra de otros artistas, se generará un espacio "en el que se pueda estirar la figura" del cubano.

Recordó que se trata de un artista latino, "con el interés que tiene esto dentro de la historia de la propia feria", y que González-Torres fue "uno de esos primeros artistas que despuntaron en esa generación de un mundo global trabajando desde otro lugar".

"González-Torrres es uno de los artistas emblemáticos de la crisis del SIDA y las guerras culturales de principios de los años 90 que desgraciadamente están muy presentes en la sociedad actual y en los cambios políticos que estamos viviendo a nivel global", señaló.

Para Cesarco, lo que plantea este proyecto es "pensar qué es la influencia y no solo proyectada hacia delante, sino cómo la obra de González-Torres ha influido en nuestra lectura de obras pasadas".

González-Torre es conocido internacionalmente por su obra tardía, realizada tras su mudanza de Puerto Rico a Nueva York en 1979, y que consiste mayoritariamente en instalaciones de pilas de caramelos y afiches que el público puede llevarse a casa.

Junto a esta novedosa sección "It's Just a Matter of Time", ARCO 2020 mantendrá los habituales programas de ediciones anteriores. De esta forma, los contenidos artísticos de la feria se completarán con el programa general formado por galerías seleccionadas por el Comité Organizador.

A ese plantel de galerías se sumarán las secciones "Diálogos", cuyos expositores generarán contenidos nuevos y la presentación en profundidad de obra de artistas, y "Opening", centrada en galerías con una trayectoria de un máximo de siete años.

Además, durante la presentación se anunció que la artista Hao Jingban se ha proclamado ganadora del Premio de Video Arte de la Fundación Han Nefkens - ARCOmadrid 2019, galardón para la producción de una obra de videoarte, que en esta edición ha tomado como referencia el título simbólico de la obra de González-Torres "Perfect Lovers".