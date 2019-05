Los pupilos de Leonardo Da Vinci reviven al genio

Esa delicada pintura, que muestra a la diosa de la primavera y las flores con un pecho descubierto es, sin duda, el plato fuerte de la " sala 12" de la galería londinense que alberga la exposición " Leonardo's Legacy: Francesco Melzi & the Leonardeschi".

Se trata de un préstamo temporal -de apenas un mes- del Museo Hermitage (St Petersburgo) que el visitante podrá contemplar hasta el 23 de junio.

El lienzo se exhibe junto con otros nueve trabajos clave, cuidadosamente escogidos, de los llamados " Leonardeschi", la denominación que se daba a la legión de seguidores o herederos de la admirada y particular técnica del polifacético Da Vinci a principios del siglo XVI. También a aquellos artistas que se sintieron fascinados e influenciados por su manera de pintar.

We are very excited to have ‘Flora’ by Leonardo’s favourite pupil, Francesco Melzi, on loan from @hermitage_eng as part of our special free display in Room 12: https://t.co/0IFHd7VARCpic.twitter.com/rU9lHvQYR0