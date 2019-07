Un siglo de comunicaciones secretas al descubierto en Londres

La galería de la capital británica reúne más de un centenar de objetos inéditos de tecnología histórica, documentos escritos a mano y archivos desclasificados, en una muestra que cuenta con la colaboración del Government Communications Headquarters (GCHQ), la agencia de inteligencia, seguridad y cibernética del Reino Unido.

La exhibición, que coincide con el 100 aniversario del GCHQ, permite descubrir las labores secretas para defender a la población de amenazas como el terrorismo, así como reflexionar sobre los desafíos de seguridad digital a través de la historia de una de las tres agencias de inteligencia del Reino Unido.

En un encuentro con los medios de comunicación, el director del Science Museum Group, Ian Blatchford, y el director del GCHQ, Jeremy Fleming, resaltaron hoy el trabajo conjunto realizado por ambas instituciones y la importancia de descubrir ante la ciudadanía la labor de seguridad e inteligencia realizadas desde este organismo.

" GCHQ no solo nos defiende de gobiernos corruptos, terroristas y criminales, sino que al hacerlo desempeña un papel vital para garantizar nuestra prosperidad, tanto económica como democrática", señaló Blatchsord.

El director del museo también destacó algunas de las historias expuestas como la de Bletchley Park, una instalación militar británica que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma, también expuesta en esta muestra.

Por su parte, Fleming aseguró que la exposición "explora el papel evolutivo de la inteligencia y la seguridad en una sociedad en constante cambio", gracias a objetos nunca antes vistos e historias de los archivos secretos del GCHQ.

" El mundo ha cambiado. Ya no es suficiente servir en secreto, debemos justificar la confianza de las personas que buscamos proteger", apostilló Fleming, quien considera la muestra como un gesto de transparencia de la agencia de seguridad.

Entre los objetos que se pueden contemplar se incluye el Fullerphone (1916), un dispositivo introducido por los británicos durante la Primera Guerra Mundial que modificaba las señales telefónicas haciéndolas casi imposibles de interceptar por el enemigo.

Asimismo, los visitantes podrán descubrir el Pickwick Phone (1960), un sistema utilizado para mantener las comunicaciones transatlánticas durante la Crisis de los misiles en Cuba entre el presidente estadounidense, John F. Kennedy, y el primer ministro británico, Harold Macmillan.

La exhibición también narra historias emocionantes como la de Peter y Helen Kroger, dos espías estadounidenses que se instalaron durante la Guerra Fría en la capital británica para trabajar al servicio de la Unión Soviética.

Otro de los objetos que sobresalen en "Top Secret" es la 5-UCO, expuesta por primera vez al público. Se trata de una de las primeras máquinas de cifrado electrónicas e irrompibles desarrolladas para manejar los mensajes secretos durante la Segunda Guerra Mundial.

La muestra, que se podrá contemplar en el Museo de Ciencia de Londres hasta el próximo 23 de febrero de 2020, incluye una serie de actividades complementarias a la exposición como el estreno del documental de Netflix "The Great Hack" o el debate "The Future of Quantum Computing" con la colaboración del físico Jim Al-Khalili .