Agentes del alguacil del estado de Utah encontraron a Oswalt temblando de frío mientras dormía en una estación de combustible en el condado de Summit a más de 1,200 kilómetros de su casa en Clearlake, California, luego que dieran la voz de alerta sobre una persona que se encontraba deambulando y en situación de calle durante unas dos semanas.

Su familia lo había buscado durante todo este tiempo desesperadamente, repartiendo volantes, escaneando las redes sociales y persiguiendo pistas infructuosas. Incluso regresaron a la ciudad de su nacimiento, Idaho Falls, con la esperanza de que finalmente regresara allí.

"Cualquier indicio de algo que se parezca remotamente a él, lo seguiremos", dijo su padrastro, Gerald Flint. "Ha sido una verdadera pesadilla".

"Nunca dejé de buscarlo. No había un día en que no lo estuviera buscando, de alguna forma o manera", dijo.

Las circunstancias exactas de su desaparición y su paradero en los últimos dos años están bajo investigación, dijo la policía.

Los agentes se habían encontrado con Oswalt varias veces en las últimas semanas, pero el adolescente rechazó su ayuda hasta que finalmente accedió a buscar calor en una patrulla en la estación de servicio debido al inclemente frío.

Las autoridades comenzaron a buscar en las páginas del sitio web del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y no es hasta la página 19 que dieron con un anuncio sobre un adolescente desaparecido en Clearlake, California con los rasgos y características de Oswalt. Inmediatamente se pusieron en contacto con sus familiares.

Cuando los Flint recibieron la llamada por primera vez, les preocupaba que su hijo hubiera sido encontrado muerto. Después de que su esposa confirmara la identificación a través de una marca de nacimiento, Gerald Flint salió del trabajo, se subió a su automóvil y condujo cuatro horas hasta Utah.

🤔Where has he been?In 2019, 16 y/o Connerjack Oswalt ran away from his family and was reported missing out of California.Nearly 2.5 years later, Connerjack's family learned he was alive thanks to @SummitCountySO deputies & dispatchers.@fox13 | #AutismAcceptanceMonthpic.twitter.com/WM5ST0MvpR