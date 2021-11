Leonardo DiCaprio aplaude alianza para conservar el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical

En sus redes sociales, el actor estadounidense protagonista de Titanic, manifestó su agrado, calificando como: “Un gran paso hacia la protección total de al menos el 30% del océano para 2030. Logro que alcanzara Panamá en junio pasado, siendo el primer país en lograr la protección del 30% sus áreas marinas”.

El actor envió su mensaje tras la firma de la declaración dada en el marco de la Vigésimo Sexta Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow.

La Fundación Leonardo DiCaprio respalda en todo el mundo más de 35 proyectos de conservación innovadores que protegen ecosistemas frágiles y especies clave y forma parte de la junta directiva de varias organizaciones de protección ambiental, como World Wildlife Fund, Natural Resources Defense Council, International Fund for Animal Welfare, Pristine Seas y Oceans 5, y es asesor de la organización The Solutions Project, dedicada a extender el uso de las energías limpias y renovables.

Exciting @COP26#ocean news today from #Colombia#CostaRica#Ecuador & #Panama, which announced plans to create a biosphere reserve linking up marine protected areas in the 4 countries. A big step toward fully protecting at least 30% of the ocean by 2030. (📷: @shawnheinrichs) pic.twitter.com/bFXGxfIP1w