Tras dos largos años de ausencia por las restricciones a causa de la pandemia del Covid-19, el Campeonato Mundial de Motociclismo regresó a la ciudad de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina y más allá de la adrenalina que se vivió en la pista, también dejó una imagen impactante en la categoría Moto3 cuando los pilotos Jaume Masia y Andrea Migno sufrieron un percance que se volvió viral e hizo recordar a la ya fatídica cachetada entre Will Smith y Chris Rock en los premios Oscar.

Vea también: Will Smith renuncia a la Academia tras la bofetada en los Óscar

Esta división suele entregar mucha lucha y maniobras temerarias, acción que intentó hacer el italiano Andrea Migno de la escudería Honda, que llegando a la vuelta 15 quiso pasar en una curva muy cerrada al español Jaume Masia (KTM) con la mala suerte de impactar su moto con la llanta trasera del ibérico, lo que provocó que ambos saltaran por los aires y terminaran desparramados en la pista de carrera.

Masia, que ya había sido campeón de esta categoría en 2019, no tomó de buena forma el accidente y su primera reacción fue ir a buscar al italiano y pegarle una bofetada en el casco. El instante rápidamente se hizo viral y muchos usuarios en redes sociales compararon la reacción de Masia con la de Will Smith en los premios Oscar cuando arremetió contra el humorista Chris Rock en plena ceremonia.

Afortunadamente ninguno de los dos pilotos sufrió lesiones, y aunque Juanme Masía logró montarse a su moto y continuar con la carrera, finalmente tuvo que abandonar. El italiano también se vio obligado a desertar debido a los daños en su moto.

CONTACT at Turn 13! 😱@M16NO and @jaume_masia's races are done! 🛑#Moto3 | #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Ra46jld5Bz