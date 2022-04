Empleada de una tienda frustra un robo lanzándole un cartón de leche al asaltante

Una mujer se armó de valor y en un acto casi heroico impidió que un ladrón asaltara su lugar de trabajo lanzándole comida y crema de leche al rostro.

El insólito hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del local y muestran cómo el ladrón ingresa a la tienda con su rostro cubierto con un pasamontaña y se dirige al mostrador tratando de abrir la caja registradora con un chillo de gran tamaño en las manos.

Según medios locales, el hecho ocurrió el pasado miércoles en un supermercado ubicado en Redcliffe, Queensland, Australia, y el video de la reacción de las trabajadoras se ha vuelto viral, por su manera particular de frustrar el ataque.

CUSTARD CROOK: Two brave workers have successfully fended off an armed robber with a sweet surprise at a #Redcliffe grocery store overnight.After being met with cartons of custard to the face, the robber quickly fled the scene. managing to avoid custard-y. #9Newspic.twitter.com/GmxtIcPX1b