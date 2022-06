Escalofriante lesión de un umpire cuando un bate roto impacta en su rostro

El aterrador momento se vivió la noche del pasado martes en el Dodgers Stadium cuando un árbitro de la MLB fue golpeado cerca de su ojo por un bate que se rompió.

El accidente ocurrió en la novena entrada del partido de los Dodgers contra los Angelinos en Los Ángeles, cuando Mike Trout estaba en el plato buscando conectar un imparable para acercar a su equipo en el marcador que en ese momento perdía el encuentro 2-0.

En una cuenta de 3-2, Trout golpeó una pelota con tanta fuerza que su bate se destrozó y un gran trozo de madera astillada golpeó al árbitro del plato Nate Tomlinson justo en la cara.

Scary moment in LA.The home plate umpire is struck in the face by Mike Trout's broken bat 😳 pic.twitter.com/8pieLT7mKB

Se puede ver en el video de la transmisión del juego, Tomlinson casi fue apuñalado en el globo ocular por el borde irregular del bate, e inmediatamente se derrumbó en el suelo.

Tomlinson se vio obligado a abandonar el juego, pero, afortunadamente, se alejó por sus propios medios, mientras el jugador de los Angelinos, Mike Trout, quedó atónito con la impactante escena.

Home plate umpire Nate Tomlinson is hit with a broken bat from Angels Mike Trout in the face and would leave the game in the 9th against the Dodgers during a MLB baseball game at Dodger Stadium in Los Angeles. @dodgers#dodgers@angels#angels@mlb#mlb#baseball@billplunkettocrpic.twitter.com/869n1sdIA3