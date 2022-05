Hombre encuentra 7 millones en una bodega que compró por menos de 500 dólares

Un cazador de tesoros encontró la exorbitante suma de dinero dentro de una unidad de almacenamiento de segunda mano que compró en una subasta por poco menos de 500 dólares.

Dan Dotson, reconocido subastador y presentador del programa de televisión estadounidense '¿Quién da más?', reveló en 2018 que uno de sus compradores hizo el sorprendente hallazgo después de ofertar por una bodega. Ahora ha compartido todos los detalles de aquel acontecimiento.

En un video compartido en las redes sociales, Dan explicó que una mujer mayor se le acercó en un evento en California y le contó lo sucedido.

"Ella se me acercó y me dijo que su esposo trabajaba con un tipo que me compró una unidad de almacenamiento por $ 500 y que dentro de la unidad encontraron una caja fuerte".

"Luego de intentar varias veces en vano abrir la caja fuerte, finalmente lograron romper el sello y dentro encontraron 7.5 millones de dólares en efectivo... yo realmente quedé asombrado, no podía creer lo que me estaba contando esta señora", dijo Dotson.

Sin embargo, el afortunado comprador no pudo quedarse con el dinero ya que abogados de los propietarios originales se pusieron en contacto con el cazador de tesoros.

Según los informes, el abogado ofreció una recompensa de 500 mil dólares por el dinero, pero la oferta fue rechazada.

Sin embargo, la segunda oferta de 1 millón de dólares fue aceptada más tarde, lo que significó que el afortunado comprador anónimo tuvo que devolver el resto del efectivo.

Dan se preguntó cómo alguien puede olvidar una cantidad tan grande de dinero escondida en una caja fuerte.

Agregó: "$ 7.5 millones dentro de una unidad, no creo que lo olvides, pero tal vez solo estabas en una posición en la que alguien más estaba a cargo, no lo sé.

Su esposa y coprotagonista Laura dijo: "La tarjeta de crédito salió mal, se terminó, se mudaron, tal vez la persona fue a la cárcel, quién sabe qué fue".

La pareja estuvo de acuerdo en que probablemente era el casillero más valioso que jamás hayan vendido.