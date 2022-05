La extraña bacteria que le devoró el brazo a un levantador de pesas y lo dejó al borde de la muerte

Un accidente en el gimnasio le provocó un desgarro en el bíceps. Lo que no sabía es que días después perdería el brazo completo debido a una infección bacteriana que le comió la carne y lo dejó al borde de la muerte.

Gabriel McKenna-Lieschke, de 29 años siempre fue aficionado al gimnasio, le encantaba levantar pesas y llevar una vida fitness.

Si embargo, un día despertó aterrorizado en la sala de un hospital y conectado varias máquinas que medían su condición de salud. Acababa de salir de un coma de 10 días.

Pronto se dio cuenta que le faltaba más de la mitad del brazo izquierdo. ¿Qué había sucedido?, McKenna no lograba recordarlo.

La historia comienza dos semanas antes cuando el estudiante de ingeniería civil fue víctima de un extraño accidente en el gimnasio.

McKennase se encontraba realizando su rutina de ejercicios cuando una pesa de 50 kg cayó sobre su bícep izquierdo, lo que hizo que el músculo se desprendiera por completo.

Gritando de dolor, el hombre se subió a su auto y condujo unos 50 metros hasta un ligar donde un amigo le esperaba para llevarlo al hospital.

"Llamamos al hospital y me dijeron que tener un bíceps adjunto era una cirugía electiva. Dos días después, conseguí un cirujano.

"No tengo ningún recuerdo de este punto, pero sé que esto es lo que sucedió. Me operaron para volver a colocarlo y no me dieron ningún antibiótico, ni por vía intravenosa ni por vía oral".

Su bíceps se volvió a unir en el hospital y parecía estar sanando bien, hasta que el brazo comenzó a ponerse "rojo brillante" y se hinchó "más de tres veces el grosor".

Gabriel había desarrollado una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente llamada fascitis necrosante que le descompuso los músculos durante el incidente de noviembre de 2020.

Rápidamente lo llevaron de vuelta al hospital y le dijeron a su familia que se prepararan para lo peor mientras lo sedaban hasta dejarlo en coma.

Los médicos se vieron obligados a amputar el antebrazo de Gabriel para salvar su vida de la enfermedad mortal.

Se estima que 1 o 2 de cada 5 casos son fatales, según estadísticas de salud de Australia.

"Mi papá estaba llamando a mis amigos y familiares porque le habían dicho que pensaban que iba a morir, entonces fue una gran sorpresa para todos cuando salí adelante".

Gabriel tardó tres días en darse cuenta de que le habían amputado el brazo.

Pero se ha defendido con valentía y ahora está trabajando duro entrenando para los Juegos Paralímpicos de París de 2024, solo 18 meses después de su terrible experiencia.

Hablando sobre su nuevo propósito encontrado, dijo: "Cuando me desperté, ni el culturismo ni el boxeo parecían ser mis deportes con un solo brazo, así que decidí replantear mi vida para volver a tener una pasión.

"No sé qué me hizo pensar en eso, pero dije 'Quiero probar el ciclismo en pista'. Nunca antes había sido ciclista en mi vida".

Para participar en el ciclismo de pista en los Juegos Paralímpicos, Gabriel necesita prótesis especiales y equipo para andar en bicicleta.