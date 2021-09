Informe revela el uso de aplicaciones para citas por parte de sacerdotes de la Iglesia católica

Un análisis de datos de celulares obtenidos por "The Pillar", un blog católico conservador, reveló que sacerdotes de múltiples niveles de la jerarquía católica, tanto en Estados Unidos como en el Vaticano, usaban Grindr, la aplicación de encuentros casuales entre personas de la comunidad gay.

Las revelaciones de las cuales se hace eco The New York Times, fueron publicadas en varios informes y aseveran que en 2018 al menos 32 dispositivos móviles emitieron señales de datos de la aplicación desde áreas ubicadas dentro de Ciudad del Vaticano a las que no pueden acceder los turistas.

Los informes han dejado a los jerarcas eclesiásticos en una posición incómoda: los sacerdotes asumen un voto de celibato que no es flexible de ningún modo y la descarga o el uso de aplicaciones de citas por parte de miembros del clero contradice ese voto.

Sin embargo, a los jerarcas también les genera una profunda incomodidad el uso de datos celulares para vigilar de manera pública el comportamiento de los sacerdotes. Los jerarcas del Vaticano dijeron que se reunieron con representantes del blog en junio, pero no responderán de manera pública a sus informes.

“Si alguien que ha hecho una promesa de celibato o un voto de castidad tiene una aplicación de citas en su celular, puede meterse en problemas”, dijo Joseph W. Tobin, cardenal de Newark, durante un panel organizado a través de Zoom por la Universidad de Georgetown. (Tobin declinó ser entrevistado para este artículo).

“Hay una ética muy cuestionable detrás de la recolección de este tipo de datos de personas, bajo la presunción de que tal vez no cumplieron sus promesas”.

La única aplicación explícitamente nombrada en los informes ha sido Grindr, que es utilizada casi exclusivamente por hombres homosexuales y bisexuales, aunque The Pillar ha hecho vagas referencias a otras aplicaciones que, según dice, son utilizadas por heterosexuales. Solo uno de los reportes relaciona directamente una aplicación con una persona concreta que fue el caso de monseñor Burrill.

Los informes han sido criticados por los liberales católicos por vincular el uso general de Grindr con estudios que muestran que los menores a veces también utilizan la aplicación. Esa confusión de la homosexualidad y la pedofilia forma parte de un largo esfuerzo de los conservadores católicos por culpar de la crisis de abusos sexuales de la Iglesia a la presencia de hombres homosexuales en el sacerdocio.

Los informes han planteado algunas preguntas: ¿Cómo obtuvo The Pillar los datos celulares? ¿Cómo analizó los datos, que están disponibles para uso comercial de manera anónima, para identificar a usuarios individuales de la aplicación? ¿Cuán generalizado es el uso de aplicaciones de citas entre los sacerdotes católicos y qué tanto ha podido averiguar The Pillar sobre individuos específicos?

Los editores de The Pillar, J. D. Flynn y Ed Condon, se han rehusado a contestar cualquiera de esas preguntas y no respondieron a una solicitud de comentarios para este artículo. También declinaron peticiones de entrevistas de otros medios informativos.

***Este artículo se publicó en www.nytimes.com por Liam Stack***