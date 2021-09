La historia de la joven que se quemó mientras dormía y despertó 4 meses después sin saber qué sucedió

Estaba casi inmóvil y sin voz, algo que descubrí cuando el doctor vino a pedirme que solo asintiera si es que sabía donde estaba, porque me acababan de sacar un tubo respiratorio. No pude decir nada, solo quería tratar de pegar los engranajes y recordar qué había pasado, mientras juntaba angustia por no saber dónde estaban mi mamá y mi papá.