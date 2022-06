'Solo quiero regresar viva a mi casa': La súplica de una boxeadora a su entrenador para que paren la pelea

Las imágenes de la conversación desesperada de la boxeadora con su entrenador le dieron la vuelta al mundo y causaron conmoción en los televidentes. 'Sólo quería regresar viva a mi casa con mi hijo', exclamó Ibarra.

Iba a ser la noche de su consagración. Alma Ibarra sabía que si lograba salir victoriosa del combate ante su rival norteamericana, no solo se convertiría en campeona mundial, sino también en estrella del boxeo femenino.

Ibarra se presentó a la pelea como retadora por los campeonatos mundiales unificados de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el peso wélter en poder de la actual monarca, la norteamericana Jessica McCaskill.

Desde el primer asalto, la mexicana sintió los golpes de la campeona. La estrategia de McCaskill fue conectar certeros golpes al abdomen de Ibarra para debilitarla. Al cabo del tercer round, la mexicana sintió que su cuerpo estaba al borde del colpaso.

En la pausa previa al inicio del cuarto round, su esquina la alentó para que siguiera adelante, pero los golpes que ya había recibido le impidieron salir al cuarto asalto y le imploró a su entrenador detener la pelea pues ya no estaba segura de seguir aguantando y expresó que su vida estaba en peligro.

Cuando sonó la campana para que ambas púgiles salieran al ring, la mexicana seguía conversando con su entrenador. Y en medio de la euforia que se vivía en el cuadrilátero, Alma Ibarra grito:

El réferi de la pelea se acercó a la esquina de la boxeadora para saber qué estaba pasando. En un video publicado por DAZN Boxing se pudo apreciar todos los detalles de cómo Alma Ibarra insistió en detener la pelea porque sentía que su bienestar estaba comprometido, motivo por el cual pidió llegar “viva a casa” con su familia.

