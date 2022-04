Kianzad se enfrentaba a su compatriota Lina Lansberg en la categoría del peso gallo en la pelea co-estelar de la velada del UFC Fight Night Las Vegas 51 realizado en Estados Unidos.

Vea también: Reconocida influencer somete a su hija de 12 años a una cirugía plástica y le llueven las críticas

Luego de tres sangrientos asaltos, Kianzad se alzó con el triunfo por decisión unánime de los jueces. Sin embargo, su victoria dentro del octágono pasó a un segundo plano luego que se hiciera viral una foto de la celebración de la luchadora.

La oriunda de Helsingborg (a 500 kilometros de Oslo) se quitó el protector bucal y dejó al descubierto su prominente desdentada.

Rápidamente la imagen comenzó a circular por las redes sociales y fueron muchos los usuarios que se preocuparon por la salud de la luchadora y exigieron que la organización pagara por el arreglo de dientes.

“Espero que la organización pague la cuenta del dentista”, consideró otro, mientras que un tercero lanzó: “Espero que tengan un bono para arreglarle los dientes”.

Vea también: Novio de la influencer Gabby Petito confesó su asesinato por escrito, según el FBI

Al ver la trascendencia y repercusión que generó su foto, la luchadora de 30 años decidió aclarar la situación con un mensaje que publicó en sus cuentas oficiales: “Chicos, solo quiero dejar algo en claro. He estado desdentada durante aproximadamente cuatro años”.

“Solo estoy mostrando mi boca en los días de pelea porque realmente creo que soy la desdentada más linda que existe jajaja. Así que, por favor, no quiero más mensajes de dentistas en mi buzón de mensajes privado”, bromeó Kianzad.

Guys , just want to make something clear .. I’ve been toothless for about 4 years now , I’m just showing it off on fight days cuz I really believe I’m the cutest toothless out there lolSo please no more dentists sliding in to my DMs lol 💋🩸@ufc#UFCVegas51