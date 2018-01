Maria Callas y Roy Orbison resucitarán en forma de holograma

Una fusión de teatro escénico con tecnología digital y láser que permitirá recuperar a verdaderas leyendas musicales que interpretarán versiones digitalmente remasterizadas de sus grandes éxitos, señala en su web la compañía impulsora del proyecto, Base Entertainment, especializada en espectáculos en Las Vegas (EEUU).

Los cantantes interactuarán tanto con los músicos en el escenario como con el público, en unos espectáculos que explotarán el potencia de los hologramas y el interés por la realidad virtual para crear "una experiencia ultrarrealista donde la fantasía se vuelve realidad", precisa Base.

Al tratarse de espectáculos tecnológicos, se podrán desarrollar al mismo tiempo en múltiples ciudades de todo el mundo y tras el comienzo del proyecto con Callas y Orbison, se desarrollarán otros con más artistas "de renombre mundial que se revelarán en los próximos meses".

En el caso de "Callas in Concert", debutará en Tokio en una fecha aún por concretar, bajo la dirección artística de Stephen Wadsworth, quien se ocupó de numerosos espectáculos de la diva griega y es actualmente el responsable del curso de postgrado en ópera en The Juilliard School.

El director musical será Constantine Kitsopoulos, conocido por su trabajo en las versiones de "La Bohème", de Baz Luhrmann, o "Swan Lake", de Matthew Bourne.

"El espectáculo atraerá a generaciones de público que nunca vieron a Callas (1923-1977) y que solo conocen su fama, así como a los amantes de la ópera que están muy familiarizados con su trabajo, sus grabaciones y su compleja vida", dijo Wadsworth .

Se trata, agregó, de la oportunidad de revivir "a uno de los mejores artistas del siglo XX", por lo que lo harán con mucho cuidado para abarcar desde su diverso repertorio hasta su lenguaje gestual y su complicada relación con su audiencia.

"Todos hemos sido influidos por Callas de diferentes maneras porque su trabajo tuvo un gran impacto en cada artista que se dedica a la música, la ópera, la interpretación, la escenografía y la moda".

Mientras que "In Dreams", el dedicado a Roy Orbison (1936-1988), se estrenará en abril en Reino Unido con el acompañamiento de la Royal Philharmonic Orchestra, y estará dirigido por Eric Schaeffer.

"Fue un increíble escritor de canciones, cantante e intérprete que es responsable de un deslumbrante catálogo de éxitos. Esta producción trata de volver a centrar la atención en el genio creativo de Roy Orbison y compartirlo con todas las generaciones", resaltó Schaeffer.

Un espectáculo en el que se podrán escuchar éxitos de Orbison como "Oh, Pretty Woman", "You Got It", "Only The Lonely", "It's Over" o "In Dreams" y que ya tiene fechas confirmadas en Bélgica, Irlanda, Holanda,

Suiza, Australia y Nueva Zelanda, además de en Reino Unido.