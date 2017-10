Relacionados La noche que el sueño de un mundial de fútbol se hizo realidad en Panamá

El gol, al minuto 87 en el partido ante Costa Rica, cambió la historia del fútbol panameño.

“Yo vi la imagen cuando él se quitó el suéter porque tenía los ojos cerrados, orando. Lloraba y lloraba, le daba las gracias al Señor”, contó su madre Guisell de Torres en Noticias AM de aquel instante mientras se encontraba en Estados Unidos. “Fue emocionante. La presión se me subió”.

Román Torres, padre del seleccionado, admitió que “no quería sentir la vibración de la alegría”, ya que sufre del corazón, y señaló que oró, pidiendo a Dios que intercediera.

“Cuando terminó el primer tiempo, me postré a orar. Le dije ‘Señor, tú tienes control de esto’. (…) A los 55 minutos del partido, 10 minutos después de abrir los ojos, vimos el gol fantasma”, expresó en Noticias AM. “Cuando vi que procedió esa bola, como Tejada tocó esa bola. Fue algo como si lo hubiesen tirado con las manos. Yo me levanté. Gol”.

Los padres del futbolista panameño, de 31 años, manifestaron que desde pequeño “estaba en la cancha pateando bola”. “Teníamos que comprarle zapatos dos veces al año”, rememoró su madre.

“Toda su vida ha jugado fútbol, desde los 15 y 16 años”, añadió Román Torres, padre.

Líder, carismático, trabajador y servicial. Así describen a su hijo, que también es parte del equipo estadounidense Seattle Sounders, de la Major League Soccer (MLS).

“Si tiene la posibilidad de hacer algo en el momento que se le pide, lo hace. Es maravilloso”, dijo Guisell de Torres en Noticias AM. "Siempre le hemos inculcado que la humildad ante todo. Cuando va a la casa, nos ponemos a conversar con las personas. Con todos, saluda, conversa y se toma foto".

Sus padres, que se preparan para ver a Román en el Mundial de Rusia 2018, expresaron que respetan su decisión de retirarse de la selección nacional luego de su participación en la Copa del Mundo.

"No hemos tenido tiempo de conversar eso con él (Román), pero aceptamos su decisión porque tiene también cosas que hacer. Quiere dedicarse a su familia también", comentó su padre.

