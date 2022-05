El incidente ocurrió durante el partido del pasado lunes entre los Rockies y los Gigantes de San Francisco en el Coors Field de Denver.

Austin Slater de los Gigantes conectó una bola de foul en la novena entrada y la bola golpeó a Wingert, quien estaba sentada en la cámara de la primera base mientras informaba para el canal de televisión en el que trabaja.

"Recibí una bola de 95 MPH (millas por hora) directamente en mi frente. Estuve en el hospital durante cinco horas", escribió en sus redes sociales, acompañada de una foto que mostraba varios puntos de sutura en su frente.

Checking in - Monday, I took a 95 MPH line drive to my head.The @Rockies & @ATTSportsNetRM have treated me like family. Getting me treatment & to the best hospital ASAP. I was at hospital for 5 hours w/ David Woodman (GM of AT&T SN), his wife, Paula & my producer Alison Vigil. pic.twitter.com/UzhlCzclNE