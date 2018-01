Polémica por las tres piernas de Reese Witherspoon en la portada de Vanity Fair

La última portada de la versión estadounidense de la prestigiosa revista Vanity Fair ha arrancado más de una risa con su foto anual, que reúne a la flor y nata de Hollywood.

Este retrato de familia, con Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert de Niro y Nicole Kidman entre otras estrellas, fue retocado para mejor el aspecto de los protagonistas.. pero olvidando eliminar una pierna de más.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY